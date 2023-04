Effondrement d'un immeuble à Marseille : que s'est-il passé ?

Article publié le 9 avril à 9h50, mis à jour le 9 avril à 11h42

Près de cinq ans après le drame de la rue d'Aubagne, la cité phocéenne s'est réveillée, ce 9 avril, avec l'effondrement d'un nouvel immeuble d'habitation qui a déjà fait fait cinq blessés selon un bilan provisoire. Entre quatre et une dizaine de personnes sous les décombres, vient de déclarer, sur place, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Il faut se préparer à avoir des victimes", a averti dimanche le maire (PS) de Marseille.

L'effondrement "d'un immeuble au 17 rue de Tivoli a entraîné dans sa chute une partie des (bâtiments du) 15 et du 19" voisins, a déclaré le maire Benoît Payan aux journalistes sur place. Le drame s'est produit vers 00H40 dans un secteur résidentiel en bordure du quartier de la Plaine, connu pour ses restaurants, bars et sa vie nocturne.

"Il y a de fortes suspicions qu'une explosion ait provoqué l'effondrement, mais il faut rester très prudent sur les causes à ce stade", a indiqué à l'AFP le préfet de la région des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, précisant que le gaz pourrait être "une option possible".

La procureure de Marseille Dominique Laurens a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "blessures involontaires" et tiendra un point presse à 18 heures au tribunal, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a exprimé, sur Twitter, son "émotion".

Émotion avec Marseille, où un immeuble de la rue Tivoli s'est effondré cette nuit. Je pense aux personnes touchées et à leurs proches. Les recherches se poursuivent avec d'importants moyens déployés. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 9, 2023

33 personnes prises en charge

Au moment de l'explosion "tout a tremblé, on voyait les gens courir et il y avait de la fumée partout, l'immeuble est tombé sur la rue", a dit à l'AFP Aziz, un homme qui a préféré taire son nom de famille, mais a déclaré tenir un commerce d'alimentation nocturne dans la rue où l'immeuble s'est effondré.

Six heures plus tard, les opération de secours se poursuivent. Cinq personnes, résidents d'immeubles voisins, ont été blessées, et 33 au total prises en charge. Aucun habitant du bâtiment effondré ne s'est manifesté, ravivant les inquiétudes sur le sort des occupants.

"C'est vraiment un bilan très très provisoire, il faut attendre d'en savoir plus, il y a des recoupements qui sont faits avec des familles qui cherchent leurs proches. Toutes les personnes qui sont censées être dans cet immeuble n'ont pas encore été vues, et des familles s'inquiètent", a déclaré le ministre du Logement Olivier Klein sur Franceinfo.

Un centre d'accueil destiné aux personnes recherchant un membre de leur famille ou un proche dont ils n'auraient pas de nouvelles après l'effondrement d'un immeuble en plein cœur de Marseille a été ouvert dimanche, a annoncé le parquet de Marseille.

"La cellule d'urgence médico-psychologique ainsi que l'association d'aide aux victimes AVAD accueilleront ces personnes recherchant des membres de leur famille ou des proches pouvant être victimes" dans ce centre situé dans le 4e arrondissement voisin du drame, a indiqué le parquet.

D'autres immeubles évacués dans la nuit

Plus d'une centaine d'hommes, appuyés par de nombreux équipements, sont engagés, mais les équipes de recherches avec chiens n'ont pas pu entrer en action pour rechercher d'éventuels survivants, la chaleur étant trop intense.

"Le temps compte", a souligné l'amiral Mathieu, alors que l'odeur de fumée persiste dans le quartier. "L'objectif c'est de maîtriser l'incendie pour envoyer les chiens le plus vite possible", a souligné un peu plus tard le commandant Laurent, qui dirige les opérations.

Dans la matinée, l'effondrement partiel (à 70%) du numéro 15 "complique aussi la tâche" des secouristes car "ça rajoute des gravats", a expliqué le commandant Laurent. Huit personnes qui s'étaient réfugiées sur le toit-terrasse de cet immeuble ont pu être sauvées dans la nuit par des pompiers montés sur une grande échelle.

D'autres immeubles de la rue ont été évacués par mesure de sécurité en cette nuit du long week-end de Pâques et leurs résidents accueillis dans une école en urgence, a précisé le préfet. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

"Il ne s'agit pas d'un immeuble insalubre" (ministère)

"ll ne s'agit pas d'un immeuble insalubre en aucun cas", dit-on déjà au ministère du Logement. "Il n'y avait pas d'arrêté de péril pour ce bâtiment et ce n'est pas un quartier recensé comme ayant de l'habitat insalubre", a indiqué le préfet. "A ma connaissance, il n'y a pas de problèmes particuliers sur cet immeuble. On n'est pas sur le cas d'une rue avec de l'habitat insalubre", a également affirmé le maire.

En novembre 2018, l'effondrement rue d'Aubagne de deux immeubles dans un autre quartier du centre de Marseille, Noailles, avait fait huit morts et suscité une vague d'indignation contre le mal-logement dans cette ville où 40.000 personnes vivent dans des taudis, selon des ONG.

Sur l'habitat insalubre le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, vient, selon les informations de La Tribune, de missionner les maires (PS) de Mulhouse et de Saint-Denis, qui devront lui rendre des propositions d'ici à la fin du mois de juin.

(avec AFP)