Marseille : un audit de l’habitat indigne après l'effondrement des immeubles

Six morts sans compter les disparus. C'est le terrible bilan, encore provisoire, à Marseille suite à l'effondrement de trois immeubles survenu ce lundi. Après le déplacement sur place du ministre de la Ville et du Logement Julien Denormandie dans les heures qui ont suivi le drame, c'est le ministre de l'Intérieur qui a réagi après avoir été interpellé par deux députés de la majorité à ce sujet.

Lors de la séance des questions au gouvernement de ce mercredi, Christophe Castaner a ainsi annoncé avoir demandé à Stéphane Bouillon, préfet de la région Sud et Olivier de Mazières, son homologue des Bouches-du-Rhône, de préparer « très rapidement » un plan de réalisation d'un audit immeuble par immeuble. L'objectif du gouvernement est double : aboutir à « un programme ambitieux de préservation des conditions de sécurité avant d'envisager les aménagement nécessaires » et à un contrat de métropole pour faire de la rénovation urbaine « une priorité absolue ».

Un Marseillais sur dix dans un logement insalubre



Dès 2015, dans le cadre d'un rapport sur le patrimoine immobilier dans la cité phocéenne, l'inspecteur général de l'administration du développement durable, Christian Nicol, avait évalué à 40.000 le nombre de logements insalubres à Marseille. Ce mardi, la députée (LREM) Alexandra Louis de la 3ème circonscription des Bouches-du-Rhônes a, elle, cité le pourcentage de 13% de logements « entrant potentiellement dans la catégorie de l'habitat indigne » et le ratio d'un Marseillais sur dix mettant en jeu « sa santé, sa sécurité, voire sa vie du fait de ses conditions d'habitat ».

Toujours sur les bancs de la majorité, Mohamed Laqhila (MoDem), élu de la 11ème circonscription bucco-rhodanienne a, lui, estimé à 100.000 le nombre de Marseillais « concernés par l'insalubrité et l'habitat dégradé », recensant 6.000 copropriétés fragiles sur les 20.000 que compte la Ville. En réponse, le ministre de l'Intérieur a, pour sa part, évoqué le chiffre de 44.400 logements insalubres : « le centre-ville de Marseille est caractérisé par un habitat des plus dégradés. »

Marseille déjà sur la liste d'un plan gouvernemental

La deuxième ville de France fait pourtant partie des 26 collectivités ciblées par le gouvernement dans le cadre du plan « Initiative copropriétés » lancé justement à Marseille le 10 octobre dernier lors du congrès HLM. L'Etat veut en effet réhabiliter voire détruire 56.000 logements sur dix ans avec une enveloppe de 3 milliards d'euros.

Parmi ceux qui contribuent à ce financement, le réseau Procivis, composé de 53 sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, débloquera 240 millions d'euros. Il propose des prêts aux ménages très modestes pour qu'ils puissent réaliser leurs travaux de réhabilitation.

« Sur nos fonds propres, nous allons pré-financer toutes les aides publiques et financer le reste à charge », explique à La Tribune son président Yannick Borde. « Nous ne sommes pas subventionnés, mais nous arrivons avec une expertise, un soutien financier et un maillage qui font que nous sommes rodés à ce type de dispositif. »

Le ministre du Logement et de la Ville Julien Denormandie avait alors promis « un suivi très régulier avec des chefs de projet nommés et un comité de suivi qui se réunira tous les trois mois avec l'Etat, les élus locaux et les partenaires ». Sans doute le calendrier de la mise en œuvre sera-t-il précisé dès lors que le préfet local aura remis ses conclusions.