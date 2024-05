Filière bois : « En Europe, la conjoncture sur le marché des résineux est meilleure qu’attendu » (Jean-François Guilbert, directeur de FrenchTimber)

LA TRIBUNE - Quelle est la conjoncture actuelle à l'échelle mondiale ?

JEAN-FRANÇOIS GUILBERT - Concernant le marché du résineux qui représente la majorité des volumes, il faut distinguer quatre zones. Aux États-Unis, qui est le marché qui bouge le plus et le plus rapidement, la demande est normalisée après une envolée des prix en 2021 et 2022, avec 1,4 million de mises en chantier par an et une réduction de la production.

En Europe, la situation est plus difficile avec toujours trop de stocks mais la conjoncture est meilleure qu'attendue. Après un an et demi de ralentissement, nous nous attendons à un rebond et à une augmentation des prix.

L'Asie (la Chine en majorité) est quant à elle dans une situation catastrophique car le marché de la construction est en berne. La consommation de bois qui était de 70 millions de m3 de grumes et sciages a été divisé par deux. Alors qu'au Moyen-Orient, le marché s'est stabilisé.

La production mondiale de feuillus tempérés de l'Amérique du Nord et de l'Europe a, elle, tendance à baisser. Les États-Unis qui sont les plus gros faiseurs sont revenus à un niveau de production de 1945 ce qui ouvre des opportunités pour les produits français.

Lire aussiConstruction en bois : comment la France veut rattraper son retard en 2030

Est-ce que les différentes crises géopolitiques impactent et redessinent les flux internationaux ?

La Russie expédiait 8 millions de m3 par an vers l'Europe avant l'invasion de l'Ukraine. Au début du conflit, les importateurs ont eu une peur bleue et les prix se sont envolés. Depuis juillet 2022, l'importation de bois russes en Europe est interdite. Ce qui a permis de stabiliser le marché. Aujourd'hui, parmi les acheteurs les plus actifs, la Chine reste le plus fidèle client de bois issus des forêts russes.

Comment la France, qui est un importateur net de résineux, se positionne-t-elle sur le marché du bois ?

On note un accroissement des exportations en France. Elles atteignent 800.000 m3 par an, contre 50.000 m3 il y a quelques années en arrière.

La France ne représente qu'une partie infime des volumes à l'export, c'est-à-dire ?

La production mondiale de sciages de résineux atteint 340 millions de m3. En France, les scieries ont produit 8 millions de m3 de sciages. Les exportations mondiales s'élèvent à 130 millions de m3 quand la France exporte 800.000 m3.

Concernant les sciages de feuillus (tempérés et tropicaux), la production mondiale s'élève à 140 millions de m3 et la production française 1,8 million de m3. Les exportations mondiales atteignent 25 millions de m3, dont 500.000 m3 pour la France.

Lire aussiConstruction : la filière bois en quête de crédibilité

Quelle part de marché représente la construction pour la filière bois ?

Au niveau mondial, cela dépend des pays. Aux États-Unis, la part consacrée au bois dans les constructions de maisons individuelles est de 90%. Ce taux est beaucoup plus faible en France, de l'ordre de 12%. Un taux en progression.

La construction traverse une crise importante... Dans ce contexte, le matériau bois est-il affecté par la crise du bâtiment ?

Le matériau bois subit une baisse, mais qui est moindre comparée aux autres matériaux. Car il confirme son attrait dans la rénovation, un secteur qui se maintient. De plus, la réglementation environnementale (RE 2020) des logements neufs promeut le recours au bois. La filière va donc gagner de parts de marché.

De même, le bois va être porté par la construction grande hauteur. Si ce segment de marché représente aujourd'hui une faible part dans la consommation, celle-ci va gagner du terrain dans tous les pays (États-Unis, Australie, Suède, France...).