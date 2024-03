Immobilier : le gouvernement débloque un milliard d'euros pour construire des logements intermédiaires

Le gouvernement répond aux critiques qui l'accusent de ne pas agir pour résoudre la crise du logement. Ce jeudi, les ministres de l'Economie et du Logement ont annoncé que près d'un milliard d'euros vont être mobilisés « dans les mois qui viennent » pour réaliser 10.000 logements intermédiaires.

Le logement locatif intermédiaire (LLI) a été crée en 2014. Réservé aux zones tendues où les loyers s'envolent, il permet à des ménages des classes moyennes dont le revenu est trop élevé pour prétendre à un logement social de trouver un toit. Ils permettent aux classes moyennes de se loger à des tarifs inférieurs de 10 à 15% aux tarifs du marché.

L'objectif, selon Bruno Le Maire, est de « développer massivement l'offre de logements intermédiaires qui permet de classes moyennes de se loger à des tarifs inférieurs de 10 à 15% aux tarifs du marché », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Un financement public et privé

« Pour ça il faut des investissements et il faut les investisseurs », a ajouté le ministre. Pour l'Etat, « ce n'est pas de la dépense budgétaire, je tiens à le préciser, c'est de l'investissement », a-t-il insisté.

Sur cette somme, 400 millions d'euros seront « fournis par 14 assureurs (et) 250 millions d'euros fournis par la Caisse des dépôts et consignations » (CDC), tandis que l'État « mobilisera des fonds propres », a précisé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion avec la fédération des assureurs et la CDC.

« Les assureurs s'engagent à apporter plus de 400 millions de fonds propres en faveur du financement du secteur du logement intermédiaire », selon le communiqué citant AG2R La Mondiale, Allianz France, Assurances du Crédit Mutuel, Axa, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Groupe MAIF, SMABTP, Société Générale Assurances, Suravenir, et Groupe VYV.

Une crise qui touche particulièrement les moins aisés

Le manque de construction de logements neufs, l'augmentation des logements vacants et surtout le gel des transactions dû à la hausse des taux d'intérêt sont les trois principaux facteurs de la crise qui touche l'immobilier en ce moment. Résultats, après une phase de croissante constante, la production a atteint un peu plus de 15.000 logements intermédiaires par an, rappelle le communiqué du gouvernement qui veut « doubler d'ici 2026 la production de logements intermédiaires afin d'accélérer la mobilité résidentielle, notamment depuis le logement social ».

Car « la crise du logement s'accélère à un rythme extrêmement inquiétant, face à cela, le gouvernement continue une politique d'austérité, ce qui est pour nous une erreur fondamentale », avait lâché lors d'une conférence de presse le 1er février, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. La crise touche d'une part les populations les plus fragiles à savoir les sans-abris. Au total, 330.000 personnes sont sans domicile. Un chiffre qui a plus que doublé en dix ans.

Fin janvier déjà, l'Union sociale pour l'habitat (USH) avait tiré la sonnette d'alarme. En 2023, le nombre de ménages en attente d'un logement social a atteint 2,6 millions, soit une hausse de 7,5% sur un an, tandis que le nombre d'agréments est « à son pire niveau depuis 2005 », a indiqué jeudi à l'AFP l'USH. « On n'a jamais aussi peu produit de logement social et on n'a jamais eu autant de demandeurs », constate Emmanuelle Cosse, présidente de l'USH, la confédération des bailleurs sociaux.

En réponse, au second semestre 2023, le gouvernement a avait déjà acté une augmentation de capital de 250 millions d'euros au sein de la Société du Logement intermédiaire, pour construire rapidement 4.000 logements supplémentaires, indique Bercy.

(Avec AFP)