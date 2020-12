« Nos centres commerciaux reviennent sur des niveaux d'activité d'avant-crise » (Barthélémy Doat, Klépierre)

LA TRIBUNE - Quel est l'impact du deuxième confinement sur l'activité des centres commerciaux de Klépierre ?

BARTHÉLÉMY DOAT - Il y aura bien évidemment un impact à la fois sur la situation de nos clients commerçants et le taux de recouvrement de nos loyers. Sur le troisième trimestre, ce taux de recouvrement était de 90,3 % mais il est encore trop tôt pour mesurer l'incidence de cette nouvelle période de confinement.

La situation est cependant très différente entre les deux périodes de fermeture administrative. Au printemps, les relations entre les bailleurs et les commerçants ont été conflictuelles et une médiation a été mise en place par le gouvernement pour aboutir à la signature d'une charte, à laquelle les principales associations de commerçants n'ont pas souhaité y souscrire. Nous avons de notre côté engagé des discussions avec chacun de nos partenaires commerçants et consenti des efforts à leur égard, en particulier les plus fragiles.

La deuxième période de fermeture, décidée fin octobre s'est cependant déroulée sur une tonalité plus consensuelle avec les commerçants. Les principales fédérations professionnelles se sont mises rapidement d'accord sur un cadrage général, approuvé par Bercy, avec une prise en charge partielle des loyers sous la forme de crédit d'impôts.

Tous les commerces sont désormais réouverts depuis le 28 novembre, à l'exception des restaurants, des salles de sport et des cinémas. Enfin, je rappelle que nos centres commerciaux n'ont...