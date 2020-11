La direction du géant des centres commerciaux URW perd son bras de fer avec Xavier Niel, l'action bondit en Bourse de 32% !

La direction d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW), géant des centres commerciaux, a annoncé mardi n'avoir pas obtenu de soutien suffisant de ses actionnaires pour sa proposition d'augmentation de capital.

Niel et Bressler à la tête du consortium d'opposants

Deux de ses actionnaires minoritaires, l'entrepreneur Xavier Niel et Léon Bressler, l'ancien patron du groupe, s'opposaient depuis plusieurs semaines à cette opération.

Dans un communiqué qui annonce également l'entrée au conseil de surveillance des opposants Léon Bressler, Xavier Niel et Susana Gallardo, le président du directoire Christophe Cuvillier, a avoué sa défaite en ces termes:

"Nous prenons acte des votes des actionnaires exprimés en vue de l'assemblée générale du 10 novembre, et notamment concernant l'augmentation de capital proposée, qui n'a pas recueilli les deux tiers des votes requis."

Une assemblée générale mixte doit se tenir ce jour à 09H00, avec pour seul point à l'ordre du jour l'augmentation de capital voulue par la direction du groupe, dans le cadre d'un vaste plan d'économies baptisé "Reset".

En raison de la crise sanitaire, URW avait "invité" ses actionnaires à voter par correspondance, en amont de l'AG. Le scrutin a été clos le 9 novembre à 15H00", et ses résultats seront "entérinés par le bureau de l'assemblée générale", détaille le groupe dans son communiqué.

Le consortium d'opposants - mené par Xavier Niel et Léon Bressler qui détiennent un peu plus de 5% du groupe - était sorti du bois le 15 octobre, jugeant "désastreuse" la stratégie de l'actuelle direction, et mettant sur la table un contre-projet stratégique, "Refocus". Ils demandent notamment à URW de céder les centres américains du groupe, acquis voici deux ans lors d'une opération massive pour une vingtaine de milliards d'euro.

Pour Unibail, l'augmentation de capital visait à préserver la solidité financière du groupe, mais elle allait aussi mécaniquement réduire sa valeur pour les actionnaires actuels.

Lors de la publication de ses résultats annuels le 2 novembre, URW avait abaissé ses prévisions face au reconfinement, alors qu'il tablait déjà sur une chute de son bénéfice récurrent pour cette année. Sur les neuf premiers mois de l'année 2020, le groupe - dans le vert un an plus tôt - a subi une perte nette de 5,45 milliards d'euros.

L'action URW s'envole à plus de 32% à la Bourse de Paris!

L'action d'Unibail-Rodamco-Westfield s'envolait de plus de 25% à la Bourse de Paris mardi dans les premiers échanges après le refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital voulue par la direction.

Vers 09H30, le cours décollait de 26,52% à 54,10 euros, dans un marché en hausse de 0,54%. La veille, URW avait déjà bondi de 24,30% grâce aux espoirs d'un vaccin prochain contre le Covid-19. Vers 10h45 le cours atteignait le chiffre à peine croyable de +32,46%, à 56,640 euros.