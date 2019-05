Notre-Dame de Paris : la loi n'éteint pas la polémique sur la reconstruction

Sur le parvis de Notre-Dame, le soir même de l'incendie, puis dans une brève allocution à la télévision le lendemain, le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé le débat : les Français « peuple de bâtisseurs » auront « achevé d'ici à cinq années » la reconstruction de la cathédrale. Une semaine plus tard, le gouvernement a présenté le 24 avril un projet de loi « pour la restauration et la conservation de Notre-Dame de Paris » instituant une souscription nationale à cet effet. Déjà voté en commission le jeudi 2 mai avant d'être examiné en séance publique ce 10 mai, le texte précise bien qu'il s'agit de « restaurer et conserver », alors que le chef de l'État avait parlé de « reconstruire » et de « rebâtir ».

Cela n'a pas empêché la députée (LR) des Hauts-de-Seine, Constance Le Grip, « frappée d'entendre le ministre et la rapporteure utiliser les verbes rebâtir, reconstruire ou restaurer », d'ajouter à l'article 1 la mention « à l'identique » après le mot « restauration ». L'amendement a été rejeté, mais l'élue voulait « ouvrir le débat sur la qualité et la nature du chantier », à la suite de la tribune de 1.170 professionnels publiée dans Le Figaro du 29 avril. Ces...