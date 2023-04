Patrimoine : Stéphane Bern défend la création d'un secrétariat d'Etat dédié

Près de quatre ans après l'incendie de Notre-Dame-de-Paris, le président de la mission "patrimoine en péril" Stéphane Bern s'élève contre sa « déréliction ».

« La France compte 45.000 édifices religieux dont 75% se trouvent dans des communes de moins de 3.000 habitants [qui] n'ont plus les moyens de les entretenir » alerte l'animateur d'Europe 1 dans le JDD.

Si le "loto du patrimoine" a permis de récolter 230 millions d'euros et de sélectionner 762 sites à restaurer, dont 60% aujourd'hui sont sauvés ou en cours de reconstruction, « laisser tomber le patrimoine religieux, c'est un aveu d'échec pour notre République », tonne encore Stéphane Bern.

Avec la Fondation du patrimoine, il plaide donc pour la création d'un fonds de sauvegarde du patrimoine religieux, auquel ils travaillent avec des mécènes, et l'instauration d'un secrétariat d'Etat au Patrimoine qui dépendrait du ministère du Tourisme.

Le spécialiste des têtes couronnées semble regretter que collectivement, nous ayons tout misé sur Versailles, Chambord, le grand patrimoine, rentable, et laissé à la charge des petites communes le patrimoine de proximité.

« On trouve 600 millions pour le Grand Palais et pas 1 million pour sauver des églises de campagne ? C'est ça que les gens ne supportent plus » pointe-t-il.