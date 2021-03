Bioproduction : d'une "économie de guerre" à l’émergence d’une nouvelle filière ?

Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron affichait sa déclaration de guerre face à l'épidémie, et appelait à une « mobilisation générale sur le plan économique ». Un an plus tard, les déconvenues autour du vaccin français ont fait noircir des colonnes, alors que se dresse désormais un autre enjeu. Celui de la transformation d'une industrie de la santé française, qui a dégringolé de quatre places au cours de la dernière décennie.

Après la question des masques, la guerre a changé de terrain et s'est déplacée sur le terrain des vaccins. Mais là encore, un enjeu se dessine : comment passer d'une production issue de la chimie traditionnelle, à la montée en puissance et la réactivité attendue dans le domaine des vaccins du SARS-Cov-2 et ses mutations ? La réponse semble venir du terrain de la bioproduction. Car après avoir longtemps misé sur une industrie pharmaceutique concentrée sur des procédés d'extraction chimiques traditionnels, la France veut se positionner comme l'un des leaders de la bioproduction à l'échelle mondiale.

Le Comité Stratégique de Filière des Industries et Technologies de Santé (CSF - ITS) a d'ailleurs annoncé lui-même la couleur, à travers la Création d'une l'Alliance France Bioproduction. Son objectif : faire de la France le leader européen de la bioproduction à l'horizon 2030.

Concrètement, la filière s'est donnée pour mission de porter la part de produits biologiques approuvés par l'AEM et fabriqués en France de 5 à 20% en l'espace de 10 ans.

Avec le pari que la création de nouvelles unités de fabrication des biothérapies au sein des usines de bioproduction permette également d'améliorer les gains de productivité « d'au moins un facteur 100 d'ici 10 ans », afin de renforcer ainsi la compétitivité et l'attractivité de l'offre française en bioproduction.

Car en produisant les principes actifs des médicaments non plus d'une source chimique, mais d'une source biologique, les biothérapies qui capitalisent sur des micro-organismes vivants, ouvrent de nouvelles voies pour traiter des maladies jusqu'ici jugées incurables, mais aussi des voies de développement plus innovantes et plus rapides.

C'était déjà le cas avant le Covid, mais la crise sanitaire a éclairé encore davantage cet enjeu, en démontrant aux yeux du monde les vertus d'un mode de production basé sur un éventail d'outils, commencer par l'ARN messager.

Un pari risqué mais payant qui se trouve désormais au cœur du vaccin Pfizer et Moderna, arrivés les premiers sur le marché, moins d'un an après l'émergence de la pandémie en Europe.

« Il existait déjà un travail de l'industrie du médicament et cela faisait plusieurs années que les médecins alertaient au niveau européen, mais cette crise a certainement été le déclencheur d'une prise de conscience collective », contextualise Christine Guillen, CEO d'ElsaLys Biotech, à la tête de la commission Bioproduction & Médicaments de Thérapie Innovante (MTI) au sein de France Biotech.

« On sait que les biothérapies vont peser très...