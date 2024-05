Cosmetic Valley fait étape à Angers pour mettre en valeur « l'excellence française »

Le cluster Cosmetic Valley, labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, était à Angers ce mardi 28 mai afin d'aller à la rencontre, le temps d'une matinée, de ses adhérents et de prospects localisés dans les Pays de la Loire. Un événement qui était une première à l'échelle de la région. « Nous avons la chance d'avoir une industrie très localisée en France. L'une de nos missions est de favoriser les liens avec des acteurs qui défendent tous le Made in France », introduit son directeur général Christophe Masson lors d'une conférence de presse.

« Le secteur de la cosmétique, c'est une pluralité de marchés. »

Dans le détail, la filière regroupe les soins de la peau (31,8%), les produits de toilettes (25,9%), les parfums (20,2%) et les produits capillaires (12,1%). « Et c'est tout une filière (fournisseurs d'ingrédients, d'étiquettes,...) qui se cache derrière cette force du Made in France", poursuit-il.

Un marché important, en croissance

D'après Christophe Masson, « le marché mondial des cosmétiques s'approche des 500 milliards d'euros en 2023 (460 milliards d'euros exactement, ndlr), en croissance annuelle de 5% par an. » Parmi les grandes destinations de consommation de cosmétique figurent les États-Unis (97 milliards d'euros) qui est l'un des deux compétiteurs historiques (avec le Japon), l'Asie avec la Chine (71 milliards d'euros) et le Japon (27 milliards d'euros) qui « ont une appétence pour nos produits », et l'Europe (88 milliards d'euros).

« Un secteur qui fait rayonner la France à travers le monde »

La cosmétique est un secteur qui rayonne à l'international. Dans ce paysage, « la France est le premier exportateur mondial », souligne le directeur de Cosmetic Valley. Lequel retient deux chiffres : des exportations de 21 milliards d'euros en 2023. Soit 15% du marché de l'export.

« En tant que deuxième contributeur à la balance commerciale tricolore (plus de 16,3 milliards d'euros d'excédent), la cosmétique se révèle une industrie majeure pour la France, derrière l'aéronautique », complète Soline Godet, directrice générale adjointe en charge des entreprises et des territoires au sein du cluster.

Avant d'ajouter : « C'est une industrie avec une force de frappe importante. » La filière compte 6.300 établissements (soit 226.000 emplois), dont une vingtaine d'universités, et génère 71 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Dans l'optique de renforcer l'internationalisation de la filière, le cluster Cosmetic Valley va ouvrir « une ambassade sectorielle », prolonge Christophe Masson, en novembre prochain à Shanghai à l'occasion du salon China international Import Expo. La volonté étant de « créer un réseau solidaire des acteurs industriels français localisés en Chine » et de « favoriser des synergies de proximité entre eux », poursuit-il.

Lire aussiPourquoi la Cosmetic Valley s'implante à Shanghai

Afin de renforcer sa notoriété à l'export, Cosmetic Valley, dont le siège social est au pied de la cathédrale de Chartres (Eure-et-Loir), va également s'appuyer sur la création de la maison internationale de la cosmétique, en 2028, en face de l'édifice. Il s'agira d' « avoir un lieu totem qui revendique l'excellence française, qui sera destiné aux professionnels mais aussi au grand public à qui nous expliquerons ce qu'est la cosmétique », dixit Christophe Masson.

246 établissements dans les Pays de la Loire

Dans les Pays de la Loire, l'écosystème de la cosmétique pèse 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires et regroupe 7.803 emplois dans 246 établissements (dont une centaine de commerces et 146 issus de la filière industrielle), révèle Soline Godet. Le Maine-et-Loire regroupe à lui seul 2.567 salariés (pour 56 établissements). A titre comparatif, la Bretagne compte 262 établissements et le Centre-Val de Loire 257 établissements.

Dans cette région liégérienne, Comestic Valley note une force industrielle autour de l'emballage.

« Ce secteur représente 35% du chiffre d'affaires (453 millions d'euros) et 26% de l'emploi (plus de 2.000 salariés). »

De nombreuses entreprises sont notamment implantées dans la Sarthe, comme « la startup Sealester (La Ferté-Bernard) qui est passée de 3 à 20 salariés en peu de temps », cite la DGA. Parmi les autres entreprises de ce secteur à réaliser au moins 20% de leur chiffre d'affaires dans l'industrie cosmétique figurent aussi Pusterla 1880 (Cherré-Au-Sarthe), Posson Packaging (Louailles - Sarthe), Qualipac Aluminium (Saint-Saturnin-du-Limet - Mayenne) ou encore Cartonnages Herteau (Brissac-Loire-Aubance - Maine-et-Loire).

Second secteur à se démarquer à l'échelle du territoire : les machines de production et de laboratoires qui pèse 14% du chiffre d'affaires (181 millions d'euros) et 14% de l'emploi (1.099 salariés). Soline Godet fait notamment référence à VMI en Vendée, SERAP Industries en Mayenne, Delta Neo dans la Sarthe, GH Développement dans le Maine-et-Loire ou encore SEA Productique en Loire-Atlantique.

Suivent les marques avec 19% du chiffre d'affaires (204 millions d'euros) et 9% de l'emploi (730 salariés) et des entreprises comme le laboratoire Rivadis et la Savonnerie de l'Atlantique (Loire-Atlantique), Havea Group (Vendée) et VIT'ALL+ (Sarthe). Il y a ensuite les sous-traitants et façonniers (MF Productions, Condi Plus, KDC...) qui représentent 15% du chiffre d'affaires (201 millions d'euros) et 29% des emplois (2.264 salariés).

Prochaine étape : La Rochelle

Après cette 8e étape dans les Pays de la Loire, Cosmetic Valley va à présent poursuivre son tour de France des régions. Le cluster sera à La Rochelle (Poitou-Charentes) le 4 juillet prochain puis à Rennes (Ille-et-Vilaine) le 19 septembre 2024. La dernière et 13e étape sera le 10 avril 2025 à Lyon.