Covid-19 : le marché des tests rapides aiguise l’appétit des laboratoires pharmaceutiques

Sous la menace d'une deuxième vague, Olivier Véran bouscule les procédures en cours. Alors que le nouveau test Covid rapide SD Biosensor est actuellement évalué dans les hôpitaux de Paris AP-HP, un décret du ministre de la Santé publié hier mercredi autorise leur utilisation de façon exceptionnelle, avant même d'avoir reçu l'avis des sociétés savantes sur le sujet. Ces tests seront utilisé pour une "orientation diagnostique" et feront l'objet d'une confirmation par RT-PCR s'ils se révèlent positifs.

Certains laboratoires dénoncent déjà une décision trop rapide avant la confirmation de l'intérêt de ces tests. Mais après avoir pris un mois de retard en février pour lancer la fabrication des tests dont l'institut Pasteur avait transmis le modèle au Centre national de référence, comme l'a révélé le corapporteur de la Commission d'enquête sur la gestion du COVID-19), le gouvernement a décidé cette fois de mettre la charrette aussi vite que possible devant les boeufs.

Tests antigéniques : des résultats délivrés en 30 min

Effectué sur des prélèvements dans les narines, le test antigénique de diagnostic rapide (TDR) a l'avantage de délivrer ses résultats en une demi-heure. Son astuce : détecter les protéines virales (antigènes) présentes dans la structure du coronavirus comme les protéines Spike qui le recouvrent.

À la différence des tests utilisés jusqu'à présent - dits RT-PCR - qui recherchent des traces du matériel génétique ARN du même virus, après l'avoir extrait et amplifié pour qu'il soit détectable. L'évaluation de l'AP-HP "en vie réelle" déterminera plus précisément l'intérêt de ces tests dans la stratégie sanitaire de dépistage et leur degré de sensibilité. Mais leur déploiement par les ARS pour les clusters supposés permettra peut-être de gagner du temps pour identifier les chaînes de contamination plus rapidement.

Avant de choisir le test SD Biosensor, l'AP-HP avait déjà pré-évalué deux TDR cet été: le test coréen, mais aussi un test belge de Coris. Pour mesurer leurs compétences, 700...