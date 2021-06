Historique : un nouveau remède contre Alzheimer approuvé par les Etats-Unis; Biogen bondit en Bourse

Ça n'était pas arrivé depuis 2003. Un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer a été approuvé lundi par l'Agence américaine des médicaments (FDA). Une lueur d'espoir pour les 50 millions de personnes atteintes de la maladie dans le monde.

Nommé Aduhelm et produit par l'entreprise pharmaceutique Biogen, c'est le premier traitement dirigé contre le mécanisme de la maladie même, "la présence de plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau", et non seulement les symptômes qu'elle entraîne, a précisé la FDA.

"Nous nous réjouissons de cette décision historique", a réagi l'organisation américaine Alzheimer Association. "C'est le premier médicament approuvé par la FDA qui ralentit le déclin dû à la maladie", a déclaré dans un communiqué son président, Harry Johns.

Réaction immédiate de Wall Street

Conséquence directe de l'annonce : l'action de Biogen a bondi en Bourse lundi, montant de +38,34% après la clôture de Wall Street. Elle avait temporairement été suspendue dans la matinée pour éviter une trop grande volatilité.

L'action Moderna a elle aussi bondi de 7,55% à 221,62 dollars, après l'annonce lundi du dépôt des demandes d'autorisation pour son vaccin contre le Covid-19 chez les adolescents de 12 à 17 ans au Canada et dans l'Union européenne.

56 000 dollars par an

Le traitement coûtera la bagatelle de 56.000 dollars par an pour un Américain de poids moyen, a annoncé l'entreprise Biogen lundi, et son remboursement dépendra de la couverture santé à laquelle chaque patient a souscrit.

Le médicament utilise une molécule, baptisée aducanumab. Il s'agit d'anticorps monoclonaux qui visent à dissoudre les agrégats de cette protéine, la bêta-amyloïde, qui s'accumule et crée des plaques dans les tissus cérébraux des patients atteints d'Alzheimer.

Cette cible est l'une des principales pistes explorées par la recherche contre cette pathologie dégénérative.

Mais les études sur des traitements ont subi ces dernières années revers sur revers, et aucun remède permettant une guérison n'existe à ce jour. Ce médicament, administré toutes les quatre semaines par intraveineuse, suscite donc beaucoup d'espoirs.

152 millions de malades en 2050

D'importantes ressources financières sont déployées outre-Atlantique pour combattre cette maladie qui touche six millions d'Américains et constitue la sixième cause de décès aux États-Unis. Le budget 2022 de 6.000 milliards de dollars proposé par Joe Biden fin mai comprend ainsi le lancement d'une agence santé dédiée aux projets de recherche avancée pour lutter contre plusieurs maladies, dont Alzheimer, avec un financement de 6,5 milliards de dollars.

En France, on compte environ 900 000 malades d'Alzheimer. La maladie constitue en outre la première cause de dépendance lourde du sujet âgé et première cause d'entrée en institution. Le nombre de malades dans le monde pourrait atteindre 152 millions en 2050.