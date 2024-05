Industrie pharmaceutique : après la reprise de Recipharm, les ambitions du labo marocain Laprophan en France

En discussion depuis plusieurs mois, les laboratoires façonniers scandinave Recipharm et marocain Laprophan se sont accordés, début mai, sur la reprise du site de Monts (Indre-et-Loire) du suédois, voué à la fermeture. Annoncé le 13 mai lors du sommet de l'investissement international dans l'Hexagone, Choose France, ce rachat permettra la poursuite de l'activité de l'unité pharmaceutique tourangelle, spécialisée dans la fabrication de solutions injectables anesthésiques et cardiologiques, ainsi que de vaccins. Laprophan s'est ainsi engagé à conserver l'effectif de salariés, soit 225 collaborateurs. L'un des trois sites de Recipharm en France, avec Pessac en Gironde et Kaysersberg en Alsace, Monts avait été retenu en 2021 par la biotech Moderna Pharmaceutics pour produire son nouveau vaccin contre le Covid-19. Les défauts industriels sur les lignes du site, ainsi que la baisse drastique de la demande à partir de 2023 ont poussé le groupe suédois à jeter l'éponge et se séparer de son unité tourangelle.

Lire aussiPourquoi le laboratoire suédois Recipharm arrête son activité en Touraine

Diversification de la production

Désormais propriétaire du site de Monts pour un montant non dévoilé, Laprophan compte en premier lieu consolider et renforcer sa première acquisition en Europe. Elle intègrera la nouvelle entité Europhan, future filiale du groupe marocain sur le Vieux continent qui sera créée au second semestre 2024. « L'objectif est d'une part de tabler sur les spécialités de fabrication actuelles de l'unité tourangelle, et d'autre part de les diversifier, y compris grâce au catalogue de la maison mère, assure Omar Alaoui, conseiller du PDG de Laprophan, Farid Bennis. Nous souhaitons ainsi pallier la pénurie de certains médicaments dans les pharmacies françaises ». Les dirigeants du repreneur, qui ont davantage détaillé leur feuille devant les représentants du personnel du laboratoire tourangeau, ont ainsi reçu un accueil plutôt positif localement. L'un d'eux a ainsi déclaré à la sortie de la réunion « qu'il s'agit d'un très beau projet sur le papier ».

Trois à cinq sites en France en 2027

Fondé en 1949 et dirigé par Farid Bennis, Laprophan est spécialisé notamment dans les produits antibiotiques qu'il fabrique en sous-traitance pour des géants pharmaceutiques comme le Danois Novo Nordisk. Le laboratoire réalise également des produits de nutrition alimentaire pour Danone. Le groupe, qui a fait entrer en 2023 dans son capital le fonds d'investissement Mediterrania Capital Partners, annonce un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros l'année dernière, pour un effectif d'un millier de collaborateurs environ. A partir d'Europhan, dont Monts constitue la première brique, le groupe compte atteindre à moyen terme une taille critique. Il s'est fixé comme objectif d'ici 2027 de faire grimper à cinq sites de production, par croissance externe ou alliances stratégiques, le périmètre de sa nouvelle filiale européenne.