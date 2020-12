La Haute autorité de santé donne son feu vert au vaccin Pfizer/BioNTech

La "stratégie de priorisation" déjà annoncée (commencer par les populations les plus à risque de forme grave et les plus exposées au risque d'infection) reste valable pour ce vaccin, baptisé Comirnaty, ajoute l'avis de l'autorité sanitaire, qui constitue la dernière étape réglementaire avant le début de la campagne de vaccination dimanche.

"Nous confirmons que ce premier vaccin a bien une place dans la stratégie vaccinale, au regard tant de son efficacité que de son profil de tolérance, ce qui est une excellente nouvelle", a déclaré la présidente de la HAS, Dominique Le Guludec, au cours d'un point presse en ligne.

"Les modélisations mathématiques que nous avons réalisées nous confortent dans la stratégie de vacciner en priorité" les résidents des établissements d'hébergement de personnes âgées et le personnel à risque qui y travaille, c'est-à-dire ceux "qui ont le bénéfice individuel le plus important à cette vaccination".

La vaccination débutera dès dimanche

En effet, si le vaccin de Pfizer et BioNTech a démontré une efficacité "importante" pour empêcher de développer la maladie SARS-CoV-2, "pour l'instant nous n'avons pas d'information sur l'impact de ce vaccin sur la transmission du virus", a souligné Elisabeth Bouvet, présidente de la commission des techniques de vaccination de la HAS.

Aussi, la campagne vaccinale qui débutera dimanche a essentiellement pour objectif de "réduire la mortalité et les formes sévères" de la maladie et "préserver le système de santé en France", a-t-elle rappelé.

Un million d'Américains vaccinés...

Un million d'Américains ont reçu une première dose de vaccin contre la Covid, a annoncé mercredi le directeur de la principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, un palier "crucial" mais qui reflète des retards dans le programme de vaccination.

"Les Etats-Unis ont franchi un palier préliminaire mais crucial aujourd'hui. Les autorités locales ont désormais rapporté que plus d'un million de personnes ont reçu leur première dose d'un vaccin contre la COVID-19", a déclaré Robert Redfield, alors que trois millions de doses ont été livrées la semaine dernière.

Mais le chef du Centres de prévention et de lutte contre les maladies a souligné qu'un "chemin difficile" attendait les Etats-Unis dans cette campagne historique vaccination.

... en retard par rapport au calendrier

Et le Dr Moncef Slaoui, le conseiller principal du programme gouvernemental de vaccination, a déclaré devant la presse que l'objectif d'immuniser 20 millions de personnes d'ici la fin de l'année ne serait "probablement pas atteint".

Les Etats-Unis ont toujours pour objectif d'immuniser 100 millions de personnes avant la fin du premier trimestre 2021, et 100 autres millions avant la fin du deuxième trimestre, a toutefois soutenu le Dr Slaoui.

Robert Redfield a de son côté appelé à ce que les Américains continuent de pratiquer la distanciation sociale et le port du masque, jusqu'à ce que chaque personne aux Etats-Unis soit en mesure d'obtenir une injection de vaccin. Car dans le même temps, le virus continue sa propagation effrénée dans le pays: plus de 210.000 nouvelles infections ont été recensées mercredi dans la première puissance économique mondiale, la plus endeuillée par la pandémie avec 325.000 morts.

Deux vaccins, ceux des sociétés Pfizer/BioNTech et Moderna, ont jusqu'ici été approuvés à la distribution par les autorités sanitaires aux Etats-Unis, qui ont commencé leur campagne de vaccination le 14 décembre.

Une immunité de 70 à 85%

L'immunologue Anthony Fauci, figure très respectée aux Etats-Unis dans la lutte contre la Covid, a de son côté affirmé mercredi que si l'opération de vaccination de la population américaine se déroulait sans encombre, le pays pourrait arriver à un niveau d'immunité de 70 à 85% d'ici l'été prochain.

"Quand ça se produira, il y aura un parapluie de protection au-dessus de tout le pays", a-t-il précisé.

Selon l'expert, les populations prioritaires, comme les résidents de maisons de retraite, les soignants, les travailleurs essentiels, ou encore les personnes à risque devraient recevoir une injection du vaccin d'ici mars à début avril.

"On pourrait débuter en avril ce que j'appelle +la saison ouverte+ pour les vaccinations, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui veut être vaccinée pourra l'être", a précisé l'ancien conseiller de la Maison Blanche sur le coronavirus, qui reprendra son poste après l'investiture de Joe Biden.

Le Dr Fauci a également laissé entendre que les mariages aux Etats-Unis pourraient potentiellement reprendre normalement d'ici juin ou juillet 2021.

Des doses supplémentaires ?

Ces déclarations interviennent le jour de l'annonce par le Pentagone de l'achat de 100 millions de doses supplémentaires à Pfizer-BioNTech, qui seront livrées d'ici juillet. Cela porte les commandes américaines à 400 millions de doses --la moitié venant de Pfizer l'autre de Moderna-- ce qui permettra d'immuniser 200 millions de personnes, ces deux vaccins nécessitant deux injections à un mois d'intervalle.

"Selon les termes de l'accord, Pfizer livrera au moins 70 millions de doses d'ici le 30 juin 2021, le reste devant être remis le 31 juillet au plus tard", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Cet accord donne également au gouvernement américain l'option d'acheter 400 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer, a ajouté le Pentagone. L'administration du président Donald Trump a été accusée de laisser passer l'occasion de sécuriser des quantités importantes de vaccin.