Vaccination : face aux critiques, la Haute autorité de Santé défend sa stratégie mais accélère le mouvement

La France doit maintenir sa stratégie de vacciner en priorité les personnes les plus fragiles face au nouveau coronavirus, a déclaré lundi la présidente de la Haute autorité de Santé (HAS) alors que le gouvernement tente de désamorcer la controverse sur le démarrage poussif de la campage de vaccination dans le pays.

"On doit vacciner au plus vite ceux qui en ont le plus besoin", a dit Dominique Le Guludec sur BFM TV et RMC, rappelant que 9 morts sur 10 en France liés au COVID-19 ont plus de 65 ans et qu'un tiers des décès se produit en Ehpad.