Areva verse un demi-milliard d'euros à EDF pour régler leurs différends

Le groupe nucléaire français et le fournisseur d'électricité ont choisi l'accord à l'amiable. Areva SA va payer 563 millions d'euros d'ici fin 2021 à EDF pour clore "l'ensemble des différends" entre eux, liés à des malfaçons notamment sur le chantier de l'EPR de Flamanville, ont annoncé les deux groupes le 30 juin dans un communiqué commun.

"Cette transaction et l'exécution de deux sentences arbitrales intervenues le 29 juin 2021 et ce jour permettent de clore l'ensemble des différends entre EDF et Areva relatifs au contrat d'acquisition de Framatome conclu en 2017 ainsi qu'à leurs relations commerciales antérieures à l'acquisition", indiquent EDF et Areva SA, entreprise issue de la restructuration de l'ancien Areva.