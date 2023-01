Soulagement pour les TPE, la facture d'électricité sera réduite

280 euros par mégawattheure en moyenne sur l'année 2023. C'est le tarif garanti d'électricité dont vont bénéficier les très petites entreprises (TPE), a annoncé vendredi le gouvernement à l'issue d'une réunion avec les fournisseurs d'énergie. Applicable dès la facture de janvier 2023, ce tarif garanti sera accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité au second semestre 2022 et qui ne bénéficient pas du tarif de vente réglementé, a précisé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

« Notre objectif avec le président de la République, c'est de sauver toutes les petites entreprises qui pourraient être menacées de fermeture parce que leurs factures d'énergie seraient trop élevées », avait-il déclaré plus tôt dans la journée, lors d'un déplacement dans les Ardennes.

La mesure ne concerne pas les TPE dont le compteur électrique a une puissance inférieure ou égale à 36 kilovolts-ampère (kva), qui bénéficient comme les particuliers de tarifs réglementés (TRV) ou indexés sur le TRV. Pour les autres, le seuil sera fonction du « prix de référence de la CRE » (Commission de régulation de l'énergie).

La renégociation ou la taxation

Sur le marché français de gros, les contrats de fourniture d'électricité pour livraison dans un an se négociaient vendredi autour des 225 euros par mégawattheure. Entre juin et décembre 2022, ils ont dépassé sans discontinuer les 400 euros/MWh, avec une pointe au-delà des 1.100 euros/MWh à la fin du mois d'août. Cette annonce intervient au lendemain de celle d'Emmanuel Macron, exigeant des fournisseurs qu'ils renégocient les « contrats excessifs » des artisans et très petites entreprises.

En cas de refus des fournisseurs, l'exécutif brandissait la menace de la taxation. « Il y a aussi une autre arme qui nous reste, c'est la fiscalité », avec la possibilité d'un « projet de loi de finances rectificative où on va augmenter les taxes sur les énergéticiens », avait déclaré Olivia Grégoire, la ministre déléguée en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire.

Plus tôt dans la journée, TotalEnergies s'était dit être prêt « à des révisions de tarif » et proposait de ramener les contrats de fourniture d'électricité aux TPE « à un prix annuel moyen de 320 euros hors taxes le MWh, » après prise en compte des aides gouvernementales déjà existantes.

Si les gros fournisseurs ont les reins suffisamment solides pour renégocier les contrats à la baisse, d'autres, plus petits, risquent de rencontrer de sérieuses difficultés.

« Si nous avons acheté de l'électricité à 800 euros du MWh afin de fournir un client professionnel, et que ce dernier veut renégocier à 400 euros parce que le marché a baissé, ça rend le modèle intenable », faisait valoir, hier, un fournisseur alternatif de taille modeste.

En effet, les fournisseurs achètent en avance l'énergie dont aura besoin le client durant toute la durée de son offre, lors de la contractualisation, et non pas au moment où ceux-ci la consomment réellement.

Lire aussiSommés par Macron d'aider les TPE, des fournisseurs d'énergie craignent pour leur survie

Olivia Grégoire a concédé avant la réunion que « quelques petits énergéticiens peuvent avoir des difficultés » à vendre à un prix inférieur au seuil prévu.

(Avec AFP)