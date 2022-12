Piégée par les déboires de son parc nucléaire, la France va importer massivement de l'électricité

De très exportatrice d'électricité, la France est devenue « très légèrement importatrice » cette année. Un changement de paradigme provoqué par les faible niveau de production d'électricité nucléaire. La moitié de son parc de réacteurs sont, en effet, indisponibles en raison de maintenances programmées, mais parfois prolongées, ou de problèmes de corrosion.

Une situation qui sera exacerbée cet hiver d'après le président du directoire de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. « Il faut parier sur un hiver où on sera très importateur parce qu'on a besoin de cette électricité », a déclaré Xavier Piechaczyk ce jeudi 1er décembre au micro de Franceinfo.

« Historiquement, la France était très exportatrice parce qu'elle avait un parc nucléaire très gros, là il s'avère qu'il a des difficultés passagères (...) (qui) vont se résoudre, mais ça va prendre quelques années. Pendant ce temps, on importe de l'électricité », a-t-il expliqué. Et d'assurer : « Aucun pays ne rechigne à nous faire passer de l'électricité si on en a besoin ».