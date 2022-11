Électricité : la consommation française continue de chuter

Entreprises et, dans une moindre mesure, particuliers, apprennent à vivre avec les prix historiquement hauts de l'énergie. Alors que le plan de sobriété du gouvernement, présenté le 6 octobre, prévoit une réduction de la consommation d'énergie de 10% sur les deux prochaines années en France par rapport à 2019, et de 40% d'ici à 2050, la consommation d'électricité continue de baisser en France. Selon le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français (RTE), la consommation d'électricité, dans la lignée de ce que l'on observe depuis début octobre, a diminué de 6,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019). Une baisse plus importante que celle observée la semaine précédente (-5,8%). Sur les 4 dernières semaines, la consommation à température normale affiche même une diminution structurelle de 6,4% par rapport aux années précédentes (2014-2019).

Des températures douces qui empêchent de caractériser finement cette baisse chez les particuliers

Une nouvelle fois, cette diminution hebdomadaire est « largement concentrée dans le secteur industriel, dans un contexte de hausse des prix de l'énergie », souligne-t-il. « L'effet baissier dans le secteur résidentiel et tertiaire existe mais est plus réduit, et plus difficile à caractériser finement au cours des dernières semaines », du fait de vacances scolaires et jours fériés. « A l'exception de quelques jours isolés en novembre, les températures restent bien supérieures aux normales (de saison) depuis plus d'un mois », réduisant les besoins d'électricité pour se chauffer notamment chez les particuliers.

Dans un contexte de crise énergétique, le gestionnaire de réseau a mis en place un suivi hebdomadaire de la consommation d'électricité en France métropolitaine. Les données publiées ont été « alignées sur les températures normales pour la période » et sont indépendantes des valeurs exceptionnellement douces relevées dans l'Hexagone aux mois d'octobre et de novembre.

« Le pire qui peut se produire, ce sont des coupures ciblées »

Des « risques » de coupures ciblées et tournantes d'électricité existent en France « en janvier » en cas de météo trop froide et si les consommateurs ne réduisent pas leur consommation lors des alertes, avertissait samedi dernier Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), avant de rassurer, « il n'y aura pas de blackout, le système qui saute, ça ne se produira pas, le pire qui peut se produire, ce sont des coupures ciblées, décidées, et qui tournent d'une ville à l'autre ».

(Avec AFP)