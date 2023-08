En Suisse, des militants écologistes bloquent le passage des navires sur le Rhin dans la ville de Bâle

Le trafic fluvial sur le Rhin est « interrompu jusqu'à nouvel ordre », a précisé un porte-parole de la police suisse ce vendredi. En cause, une action menée par une dizaine d'activistes du Collectif pour la justice climatique depuis 6 heures ce matin au Pont des Trois Roses, au cœur de la ville de Bâle, dans le but de perturber le transport de carburant sur le Rhin, l'une des principales voies de commerce fluvial d'Europe.

En, effet, cette action empêche les navires de transport de s'amarrer et de décharger dans les ports rhénans, par lesquels transite environ un tiers du pétrole importé en Suisse, explique le média Basler Zeitung (BZ). Une douzaine de navires étaient ainsi bloqués, selon la police.

Destruction des écosystèmes

Cinq des militants sont descendus en rappel du pont et restaient pendus au-dessus de l'eau sous l'œil des badauds venus les voir du pont ou par bateau. Les membres du collectif ont déployé deux banderoles, proclamant « Liberté de mouvement pour les personnes plutôt que pour les pétroliers » et un signal Stop. Par leurs activités, les entreprises concernées détruisent les écosystèmes et les moyens de subsistance de la population locale, a dénoncé le collectif dans un communiqué, cité par BZ.

Seit über 6 Stunden wir der Rhein durch Aktivist*innen blockiert!#NoBordersClimateAction 🔥 pic.twitter.com/XeAV1OeOcQ — Collective Climate Justice (@climategames_ch) August 11, 2023

Les militants ont diffusé quelques photos et une vue aérienne de leur action prise par un drone sur le réseau social X (anciennement Twitter). « Pas mal de (gens) solidaires sur le pont et sur les bateaux. Les grimpeurs se font livrer des glaces en ce moment », rapporte ainsi le collectif. Le responsable de la police cantonale sur place « est actuellement en contact personnel avec les militants sur le pont », a indiqué celle-ci. « Notre priorité absolue est de veiller à ce que personne impliqué ne soit blessé », a-t-il souligné.

Multiplication des actions coup de poing

Les actions coup de poing des militants du climat se multiplient en Suisse, souvent pour bloquer la circulation routière sur des artères très empruntées, parfois en collant leurs mains au bitume. Cette semaine, deux membres de Renovate Switzerland ont aussi interrompu le festival du cinéma de Locarno en montant sur scène, où les organisateurs leur ont permis de s'exprimer et de dénoncer le manque de volontarisme dans la lutte contre le changement climatique.

En outre, le 3 mars, 8.500 personnes ont manifesté dans huit villes du pays (Aarau, Berne, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, Saint-Gall et Zurich) lors de la douzième grève mondiale pour le climat

Mais les actions menées par les militants comme ce vendredi sont parfois mal reçues et sont notamment dénoncées par le principal parti du pays, l'UDC (droite radicale), qui qualifie les activistes - qui agissent toujours sans violence - de « terroristes climatiques ».

