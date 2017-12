«Nous ne pouvons pas laisser nos océans disparaître sous le plastique» Erik Solheim, PNUE

Erik Solheim est le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Il s'est entretenu avec Euractiv à la fin de la troisième Assemblée des Nations Unies sur l'environnement, à Nairobi.

EURACTIV - Vous avez déclaré que cette édition de l'Assemblée sur l'environnement avait pour but de faire de la pollution une priorité politique. Est-ce réussi ?

ERIK SOLHEIM - L'Assemblée pour l'environnement constitue un tournant, mais sa portée dépendra bien sûr des actions concrètes qui seront entreprises. Nous avons essayé de faire quelque chose de très ambitieux en nous penchant sur tous les aspects de la pollution lors d'un seul sommet. À présent, les 193 États membres doivent relayer les résolutions adoptées dans leur pays et les transformer en actes.

La question de la pollution marine, et particulièrement des plastiques, est un bon exemple. Aucun pays dans le monde n'a pour politique de jeter des déchets plastiques dans l'océan, pourtant ces rejets ont lieu à une échelle énorme. Jusqu'ici le sujet n'a jamais été envisagé de manière sérieuse, mais cette fois-ci nous avons présenté des données et la dimension scientifique du problème. J'espère sincèrement que cela poussera les États membres à agir et à combler le vide politique.

Sommes-nous donc arrivés à un point de basculement, dans le monde occidental, où la pollution n'est plus une facette acceptable de la vie de tous les jours ?

Certainement. La pollution est une conséquence évidente d'un développement débridé et je suis convaincu que les citoyens du monde occidental aspirent aujourd'hui à plus qu'une aisance pleinement matérielle. Ils exigent aussi un environnement sain. La pollution n'est plus une conséquence acceptable de la richesse matérielle.

Au début de l'Assemblée, vous avez souligné la nécessité de discuter de l'interdiction de produits comme le plastique, mais aussi que vous espériez que nous n'aurions pas besoin de ces mesures. Que voulez-vous dire par là ?

Je veux être clair sur un point : le problème n'est pas le plastique, mais ce que nous en faisons. Les plastiques et polymères sont aussi des éléments essentiels de l'économie verte, ils sont notamment utilisés dans les panneaux solaires, les turbines éoliennes ou les châssis légers qui permettent une plus grande efficacité énergétique d'un grand nombre de véhicules. Même au niveau le plus fondamental, les boites en plastique permettent notamment de réduire le gaspillage alimentaire.

Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un changement de comportement généralisé, ainsi que d'une meilleure gestion des déchets. Ce changement de comportement doit impliquer les consommateurs, mais surtout les producteurs et vendeurs. Ceux-ci doivent assumer les responsabilités liées à leurs produits et à leurs emballages. Si ce changement peut se produire rapidement grâce à des incitatifs et à la sensibilisation, c'est une bonne chose. Dans certains cas, une législation pourrait cependant être nécessaire. Il n'existe pas de panacée.

Pensez-vous que certaines questions environnementales, comme les déchets marins ou l'intoxication au plomb, pourraient faire l'objet d'une mobilisation internationale, comme pour le mercure (Convention de Minamata) ou la couche d'ozone (protocole de Montréal) ?

Absolument. D'ailleurs nous faisons de notre mieux pour tirer la sonnette d'alarme. Tout comme la couche d'ozone, le temps presse : nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que nos océans disparaissent sous le plastique. Je pense que nous sommes arrivés à un tournant sur certaines de ces questions, parce qu'il y a quelques années, peu de gens en étaient conscients. Tant le Protocole de Montréal que la Convention de Minamata sont la preuve qu'une action mondiale est possible.

L'Assemblée a été en mesure d'adopter quelques projets de résolution, dont l'un a été déposé par votre pays, la Norvège, sur les déchets marins et la pollution plastique. Les observateurs ont été déçus de constater qu'elle n'était pas juridiquement contraignante et qu'elle impliquait trop les entreprises. Était-ce le mieux que l'on pouvait espérer à ce stade?

Aucune des résolutions de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement n'est contraignante. Je ne vois pas nécessairement cela comme un problème majeur, même si, dans un monde idéal, nous aurions des engagements contraignants auxquels chaque État membre souscrirait volontiers. Nous, nous avons plutôt des objectifs ambitieux et un appel à l'action. Encore une fois, c'est à chaque État membre de les ramener dans sa capitale et de les transformer en actions concrètes.

Je crois fermement que l'ONU doit impliquer les entreprises et le secteur privé, et il était encourageant de voir autant d'entreprises qui veulent agir et qui veulent participer aux discussions. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'exclure ces entreprises du processus, et il est également important qu'elles voient les énormes possibilités qu'offre le passage à un modèle plus durable.

Des dirigeants du monde entier étaient à Nairobi la semaine dernière. Pensez-vous que l'on pourrait faire plus si les Nations unies travaillaient davantage avec des blocs, comme l'UE ou l'Union africaine, plutôt qu'au niveau de chaque pays?

Nous essayons de travailler en étroite collaboration avec des blocs comme l'UE, l'Union africaine ou les petits États insulaires en développement, et lorsque nous élaborons des résolutions, nous faisons de notre mieux pour forger des positions communes - et la plupart des négociations qui ont conduit à l'Assemblée de l'environnement ont été menées par des blocs particuliers, formels ou informels. Au final, le résultat final est le même : nous devons parvenir à un consensus et faire preuve de souplesse.

Lorsque vous accueillerez à nouveau les délégations dans deux ans, quelles mesures concrètes espérez-vous avoir vu se concrétiser ? L'interdiction des pailles en plastique ?

L'interdiction des pailles serait une mesure symbolique forte, mais on pourrait en dire autant de celle des microplastiques dans les cosmétiques, les couverts en plastique ou le polystyrène utilisés dans les emballages. Le meilleur résultat, bien sûr, serait que les chiffres aient considérablement changé. Nous rejetons chaque mois près d'un million de tonnes de plastique dans les océans. Il faut ramener ça à zéro.

Pensez-vous que les enjeux de l'action environnementale soient perçus de la même manière que le sont aujourd'hui les problèmes liés au changement climatique?

Les attitudes changent, et nous devons en remercier la société civile et les médias. Par exemple, la série Planète Bleue II de la BBC a vraiment fait le tour des dangers auxquels nos océans sont confrontés. Sky News a fait campagne sur les déchets plastiques, et même le Daily Mail a récemment mis ce sujet en une. Il y a aussi de très bons reportages sur l'environnement, et j'ai l'impression que dans de nombreuses salles de rédaction, le monde de la science et de l'environnement n'est plus considéré comme une niche.

Nous avons cependant encore beaucoup de chemin à parcourir. Les gens doivent être capables de voir les liens entre la pollution et leur propre santé, et la santé de leurs enfants. C'est donc aussi une question de droits de la personne. Le secteur privé doit voir les possibilités d'innovation et de débouchés, ce qui fera bouger le marché. Les gouvernements doivent se sentir encouragés à en tirer parti et à agir avec fermeté. Pendant trop longtemps, l'environnement a été présenté comme un problème, alors qu'il ne s'agit que d'une énorme opportunité. Si vous examinez chaque question environnementale, il n'y en a pas une que nous ne pouvons pas sortir de l'impasse!

___

Par Sam Morgan depuis le Kenya, Euractiv.com (traduit par Manon Flausch)

(Article publié le mercredi 13 décembre 2017, à 9:55 mis à jour à 11:33)

___

| Retrouvez toutes les actualités et débats qui animent l'Union européenne sur Euractiv.fr