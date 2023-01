Nucléaire  : la Belgique et Engie trouvent un accord pour prolonger deux réacteurs

L'Etat belge et Engie ont fini par trouver un accord. Les deux parties négociaient âprement depuis des mois les conditions d'une prolongation pour 10 ans, à partir de novembre 2026, de deux des sept réacteurs nucléaires exploités en Belgique par le groupe français.

Cette prolongation a été décidée en mars 2022 par le gouvernement belge pour garantir son approvisionnement en énergie au-delà de 2025, sur fond d'incertitudes liés à la guerre en Ukraine. L'Etat belge et Electrabel, nom de la filiale d'Engie en Belgique, s'étaient mis d'accord pour une coentreprise à 50/50 afin de gérer les deux réacteurs prolongés, au terme d'un pré-accord annoncé en juillet. Désormais l'engagement de l'Etat sur le principe du plafonnement du coût de la gestion des déchets - comme demandé par l'exploitant - permet de passer à l'étape suivante, et « d'engager immédiatement » les études préalables à la prolongation de Doel 4 et Tihange 3, respectivement près d'Anvers et de Liège.

Le groupe Engie, qui avait jugé tardive l'annonce de deux prolongations, exigeait un certain nombre de conditions pour la faisabilité, notamment un plafonnement des coûts liés au traitement des déchets radioactifs et du combustible usé.

« Un pas en avant énorme »

L'accord signé lundi définit en effet « le cadre d'un futur plafonnement », les montants eux-mêmes devant encore être calculés au terme d'une collaboration entre plusieurs administrations. Le gouvernement a dit souhaiter « la conclusion d'accords complets dans les mois qui viennent ». Il s'agit d'études environnementales et techniques préalables au feu vert que devra donner l'autorité belge de contrôle nucléaire.

« Les travaux peuvent commencer demain pour la prolongation des deux réacteurs les plus récents », a affirmé le Premier ministre belge Alexander De Croo lors d'une conférence de presse, se réjouissant « d'un pas en avant énorme ». Un communiqué de la Chancellerie et d'Engie souligne que « via cet accord, les deux parties confirment leur objectif de mettre en œuvre leurs meilleurs efforts pour redémarrer en novembre 2026 les unités nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 ».

Le gouvernement belge a repoussé de dix sa sortie totale du nucléaire

Le gouvernement belge avait annoncé le 18 mars sa décision de repousser de dix ans sa sortie totale du nucléaire qui était initialement prévue en 2025. Les sept réacteurs devaient cesser de produire de manière échelonnée entre fin 2022 et 2025, et l'un d'eux a déjà été mis à l'arrêt fin septembre.

Le 23 septembre 2022 à 21h31, Electrabel a en effet déconnecté définitivement le réacteur de Doel 3 du réseau à haute tension, conformément à la loi du 31 janvier 2003 relative à la sortie progressive du nucléaire pour la production industrielle d'électricité . Doel 3 a été ainsi la première centrale nucléaire belge à cesser définitivement de produire de l'électricité.

