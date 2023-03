OliKrom fabrique des peintures non toxiques qui éclairent les villes la nuit

Fasciné par les poissons lumineux des abysses, passionné par les matériaux capables de changer de propriétés, Jean-François Létard a fini par s'imposer comme la référence internationale en matière de pigments intelligents. Un intérêt puissant qui a conduit ce docteur en chimie diplômé de l'université de Bordeaux à la création de peintures aux couleurs capables d'éclairer pour baliser l'espace ou signaler une perturbation de l'environnement. Jean-François Létard a ainsi prouvé qu'il était possible de créer des pigments qui réagissent de façon prévisible et sélective aussi bien aux changements de luminosité, de température, qu'à la présence de solvants, de gaz ou aux variations de pression !

Des pigments qu'il est possible de programmer en fonction des besoins et dont les changements peuvent être réversibles ou non. Avec à la clé un catalogue très étendu, pour ne pas dire infini d'applications. Mais l'atteinte de ce Graal scientifique ne lui a pas suffi. Parce que ce directeur de recherche au CNRS attaché à l'ICMCB (Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux) a jugé qu'il n'était pas arrivé au bout de son aventure, qu'il lui restait encore un chemin à explorer.

« J'ai fait une carrière de recherche autour de tous ces matériaux qui changent de propriétés, ce qui m'a conduit à déposer des brevets. À l'âge de 40 ans, je me suis dit que je devais aller encore plus loin et lancer mes innovations. Le gros obstacle c'était qu'il me fallait répondre aux attentes des industriels. Leur démontrer la capacité que nous avions de produire des pigments intelligents à grande échelle. C'était d'autant plus dur qu'il y a toujours un gouffre entre l'innovation de laboratoire et le marché » raconte Jean-François Létard qui s'est jeté à l'eau en 2014 avec toute son expérience de chercheur pour créer la société OliKrom, à Pessac (Bordeaux Métropole). Il s'y est préparé en inscrivant à son agenda de 2013 un stage « Challenge Plus » de préparation à la création d'entreprise à HEC.

Une peinture qui se recharge aussi grâce aux phares

« Ce stage HEC, il fallait que je le fasse. J'avais déjà des matériaux lumineux avec de très belles propriétés mais en 2016 personne ne s'y intéressait. C'est la commande d'Eiffage Route, à la recherche d'une nouvelle solution lumineuse pour la sécurité routière, qui soit résistante aux intempéries et à l'usure, qui a permis à OliKrom de démarrer. Cette peinture lumineuse n'a aucun équivalent. Bien sûr, on trouve sur Internet des matériaux qui changent de couleur mais c'est vraiment pour les geeks », tranche le chimiste.

Avant de préciser que son innovation révolutionnaire baptisée en 2019 du nom de LuminoKrom®, commercialisée à partir de 2020, « est la seule peinture routière photoluminescente du marché capable de s'illuminer la nuit pendant dix heures » (certification classe G/norme Iso 17398 garantissant 10 heures de visibilité). « LuminoKrom® se recharge quelle que soit la météo, même dans les forêts » entame Jean-François Létard avant d'aller plus loin et d'expliquer que cette peinture puise son énergie dans la totalité du spectre lumineux, y compris les ultraviolets. « Même les phares des voitures, même la lumière de la lune, même celle des smartphones permettent de participer à la recharge lumineuse de LuminoKrom® » martèle le patron d'OliKrom. Les composants de la peinture lumineuse développée par l'entreprise sont d'origine naturelle et non toxiques fait valoir le dirigeant. Sur les routes, malgré l'abrasion des pneus, la peinture tient pendant près de trois ans, dévoile le patron d'OliKrom, un temps réduit à six mois sur les ronds-points, mais rallongé à cinq ans en centre-ville, comme à Pessac. L'évolution vers une plus grande sobriété énergétique, avec la coupure de l'éclairage public de nuit, ouvre potentiellement la voie à LuminoKrom®.

« Nous recevons de plus en plus d'appels téléphoniques de collectivités, de tous les coins de France, de la part de maires qui veulent assurer la sécurité des piétons la nuit. Les villes qui éteignent la lumière ont tendance à le faire tôt, ce qui met les piétons en difficulté parce qu'ils n'ont rien, que tout a été pensé pour la voiture. Nos bandes lumineuses permettent de matérialiser la présence d'un rond-point, d'un passage piéton, d'un trottoir, d'un banc public, de petits potelets le long du trottoir, d'un parking, etc. » détaille Jean-François Létard.

90 % de la production vendue en marque blanche

Financièrement soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et Bpifrance, OliKrom, qui emploie 23 salariés et ne communique pas sur son chiffre d'affaires, a également attiré des investisseurs privés. Une assise qui vient conforter cette entreprise encore jeune, qui a annoncé en septembre dernier un investissement de 6 millions d'euros pour le rachat des locaux d'un ancien restaurant Courtepaille. Contigu aux locaux d'OliKrom, cet ancien commerce permettra de restructurer le siège social de la société innovante, qui va s'agrandir de 4 500 m2 supplémentaires et développer une nouvelle surface de 8 000 m2. Un investissement significatif qui a été appuyé, en plus de la Région et de Bpifrance, par la mairie de Pessac, Bordeaux Métropole, mais aussi le monde bancaire, avec CIC Sud-Ouest et le Crédit Agricole d'Aquitaine.

OliKrom utilise ses pigments intelligents pour fabriquer des produits finis correspondant à la demande de la clientèle composée d'entreprises. Ce qui explique que 90 % de sa production soit commercialisée en marque blanche. Capable de réagir aussi à la déformation d'un matériau, qu'il s'agisse d'une pièce industrielle ou de n'importe quel type de structure, LuminoKrom® s'est déjà frayé un passage dans des secteurs stratégiques tels que l'aéronautique, le spatial, l'industrie nucléaire, la santé, le monde du luxe, avec des clients comme Airbus, ArianeGroup, Safran, GRT Gaz.

« Nous avons des chantiers dans toute la France. Il est clair que nous sommes désormais portés par la transition environnementale, avec la prise de conscience de la pollution lumineuse et de certaines dépenses énergétiques inutiles. Équiper un kilomètre de route ou de piste cyclable de notre peinture lumineuse prend une matinée et coûte moins de 10 000 euros, contre plusieurs mois de travail et 200 000 à 400 000 euros pour une installation électrique » argumente le dirigeant. OliKrom vend aussi à l'export, notamment en Afrique, au Canada et au Moyen-Orient. L'entreprise commence à développer désormais des solutions pour les bâtiments, avec des vitres capables de changer de couleur. Au moment où le nombre de lampadaires solaires se multiplie, OliKrom a les moyens de faire face à la concurrence.

...................................................................................................................................

ACTUELLEMENT EN KIOSQUE ET DISPONIBLE SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE