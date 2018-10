Solaire : BPI France et Tikehau Capital au capital de GreenYellow

Fondée en 2007 au sein du Groupe Casino, la société GreenYellow propose des solutions de transition énergétique B to B. Depuis sa création, l'entreprise, qui emploie 260 collaborateurs en France, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie, a développé plus de 150 projets photovoltaïques pour une production globale d'environ 190 megawatts (MW).

GreenYellow exploite également plus de 1.500 contrats d'efficacité énergétique, aussi bien avec des magasins du groupe Casino qu'avec des clients tiers.

24% du capital détenus par Tikehau et Bpifrance

Grâce à cet investissement de 150M€, Green Yellow va pouvoir accélérer son développement en France et à l'international. Elle doit notamment annoncer d'ici quelques jours la création d'une co-entreprise avec Engie dédiée à l'autoconsommation solaire.

Tikehau Capital (un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui au 30 juin 2018 gère 14,8 milliards d'euros d'actifs et dispose de 2,3 milliards d'euros de fonds propres)et Bpifrance détiendront ensemble près de 24% du capital de GreenYellow aux côtés du groupe Casino.

Emmanuel Laillier, directeur du Private Equity au sein de Tikehau Capital a declaré dans un communiqué que « GreenYellow dispose d'un positionnement unique permettant d'offrir une solution complète à ses clients sur le marché en forte croissance de la transition énergétique, en parfaite cohérence avec notre stratégie dédiée à ce secteur, et notre expérience auprès des entreprises en croissance »

Pour Sébastien Moynot, Directeur du fonds ETI 2020 de Bpifrance «Accompagner le développement international d'un leader français comme GreenYellow, dont l'équipe de management a démontré au cours des dernières années son expertise transverse des problématiques énergétiques et sa capacité d'innovation et dont l'action vient favoriser la Transition Energétique et Ecologique est au cœur du mandat de Bpifrance."

Nouvelle cession après un portefeuille immobilier de 565 M€

Comme le relève le Financial Times, cette annonce est un signal supplémentaire adressé par Casino aux investisseurs pour tenter de les rassurer au sujet du niveau d'endettement élevé de la holding et d'une structure complexe. Elle fait suite à la vente, rendue publique il y a quelques semaines, d'un portefeuille immobilier de 565 millions d'euros, racheté par une entité de l'assureur Generali. L'action, qui avait perdu 50% de sa valeur en un an début septembre, a repris quelques couleurs depuis cette annonce mais affiche néanmoins une baisse de 27% depuis le début de l'année.