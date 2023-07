Transition énergétique : pourquoi les entreprises ont intérêt à accélérer

Concilier transition énergétique et croissance serait-il finalement plus facile que ce que l'on pourrait croire ? Car si ce nouveau défi peut s'apparenter à une contrainte réglementaire supplémentaire pour les entreprises françaises, ces dernières peuvent aussi y trouver leur compte et même un intérêt grandissant.

Lire aussiFinancement vert : les fausses promesses du fléchage de l'épargne des Français

Fléchage des investissements

L'accès aux financements constitue la première source de motivation de ces entreprises. « En tant que gestionnaire d'actifs, nous collectons l'épargne des particuliers et notre rôle est d'assurer de la performance et de mettre cet argent au service de la transition écologique », a expliqué devant les caméras de La Tribune Cécile Cabanis, directrice générale adjointe de Tikehau Capital.

Dans cette optique de responsabilité de la finance, le gestionnaire s'est donné pour ambition de disposer dès 2025 de plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion exclusivement dédiés à l'urgence climatique. Et Tikehau affirme avoir lancé un premier fonds dédié à la transition énergétique en 2018 et qui collecte déjà 1,5 milliard d'euros.

La décarbonation, un relais de croissance

Mais les entreprises ont elles-mêmes des intérêts à agir et investir pour se décarboner. « Aujourd'hui, en tant que société d'investissement, nous apportons des solutions d'efficacité énergétique aux entreprises que nous finançons et beaucoup de ces solutions permettent de renforcer la rentabilité des entreprises », a assuré Candice Brenet, directrice RSE et Investissement chez Ardian, également présente sur le plateau TV de La Tribune aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence.

Et Cécile Cabanis, directrice générale adjointe de Tikehau Capital, de poursuivre :

« Et pour cause, les objectifs de décarbonation amènent de nouveaux défis aux sociétés qui ont notamment compris qu'il y avait un risque d'obsolescence de leur modèle si elles n'avancent pas sur ces questions », a précisé la directrice RSE, alors qu'être en pointe sur les sujets environnementaux permet d'attirer des talents ».

La réglementation est d'ailleurs le premier moteur de leur transition car « les entreprises qui n'auront pas transitionné n'auront plus le droit d'opérer dans leur secteur d'activité avec l'avancée des régulations », a conclu Cécile Cabanis.