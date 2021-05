Veolia et Suez doivent enfin signer leur traité de paix, un « nouveau Suez » voit le jour

[Article mis à jour le 14/05/2021 à 12:14]

Après des mois de bataille financière, politique et médiatique, l'heure du traité final a sonné pour les géants français de l'eau et des déchets Veolia et Suez. Sauf surprise, ils doivent sceller vendredi après-midi l'accord qui verra le premier mettre la main sur une bonne part du second, réduit pour l'essentiel à ses activités françaises.

Celui-ci devrait ainsi signer la fin d'une guerre acharnée, commencée fin août lorsque Veolia avait proposé de racheter les 29,9% détenus par Engie dans Suez. Au grand dam de ce dernier, qui n'avait pas réussi à empêcher la vente - conclue dès octobre - et se trouvait à la merci d'une offre publique d'achat (OPA) ayant de fortes chances d'aboutir. Après avoir longtemps ferraillé pour contrarier l'offensive, Suez avait finalement signé un armistice avec son assaillant, le 11 avril dernier à l'hôtel parisien le Bristol, à la suite de négociations éclair.

L'accord qui en suivra ce vendredi après-midi enclenchera, de fait, la dissolution de la fondation de droit néerlandais, créée par Suez en septembre dernier pour contrer les ambitions de son rival en empêchant la cession de ses actifs Eau France pendant quatre ans. Et les actions judiciaires en cours, déjà suspendues lors du cessez-le-feu en avril, devront cesser, avec l'engagement de ne pas lancer de nouvelles procédures.

L'espoir d'une OPA au troisième trimestre

Concrètement, l'accord formel ouvrira la porte à l'OPA de Veolia sur son concurrent, à 20,50 euros l'action, valorisant sa cible à quelque 13 milliards d'euros. Celui-ci lui permettra d'acquérir une large partie des activités de Suez à l'international, aux Etats-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Espagne, en Australie et au Royaume-Uni. Par conséquent, le groupe disposera de 5% de part du marché mondial dans ses secteurs d'activité, selon son PDG, Antoine Frérot. Et le rachat portera son chiffre d'affaires à 37 milliards d'euros (contre 26 milliards en 2020), avec quelque 230.000 salariés. De quoi lui permettre de constituer un « champion mondial de la transition écologique », assure le groupe.

Celui-ci espère obtenir dès cet été l'aval des autorités de la concurrence notamment l'antitrust européen - il déjà obtenu le feu vert de cinq d'entre elles, dont les Etats-Unis, pour voir aboutir son OPA au troisième trimestre, avec une cession simultanée des actifs du « nouveau Suez ».

Périmètre du nouveau Suez

En effet, face au futur mastodonte, son rival est parvenu à sauver sa peau avec le maintien d'un « nouveau Suez » indépendant. Il en sortira néanmoins très diminué : la nouvelle entité représentera moins de la moitié du groupe actuel, avec un chiffre d'affaires « de l'ordre de 7 milliards d'euros », contre 17,2 milliards en 2020. Néanmoins, il devra garder, en plus de la France - qui concentrera la majorité de ses activités -, un pan d'international avec des actifs en Italie, au Maroc, en Inde et en Chine.

En outre, le périmètre à reprendre comprend certaines participations importantes, comme celle dans l'opérateur d'eau italien Acea. Par ailleurs, il devrait rester le deuxième acteur de l'eau et des déchets en France, donc un concurrent important de Veolia, .

Un nouvel actionnariat

L'accord devrait également entériner son actionnariat, qui a évolué depuis l'accord de Bristol. Après que le fonds Ardian a jeté l'éponge, les candidats à son achat ont présenté mardi leur offre, « engageante et chiffrée » : les fonds français Meridiam et américain GIP doivent ainsi reprendre 40% chacun, complétés par la Caisse des dépôts et Consignation (CDC), pour les 20% restant.

Les deux fonds sont censés s'engager pour au moins dix ans, un compromis entre Meridiam, qui a promis de conserver la future société vingt-cinq ans, et GIP qui voulait lui plus de souplesse. Et s'ils se désengagent, le prix de revente sera corrélé à la création de valeur constatée dans la société.

Dans un un deuxième temps, la direction de Suez vise 10% de salariés actionnaires, par souscription volontaire individuelle, qui monteront graduellement au capital.

La question de la valeur de Suez en suspens

Reste à savoir combien les actionnaires, Meridiam, GIP et la CDC, offriront à Veolia pour lui racheter le périmètre d'activité afin de former la future entité. Selon Suez, leur offre inclut des éléments sur le prix d'achat et le financement. Si celui-ci n'a pas encore été dévoilé, il devait être « en cohérence » avec le montant proposé par Veolia pour l'ensemble de Suez.

En comptant ses participations, comme dans l'opérateur italien Acea, la valeur théorique du nouveau Suez serait d'environ 10 milliards d'euros, estiment des experts. L'offre d'achat déposée mardi par les actionnaires serait moins élevée, et s'élever à un peu plus de 9 milliards d'euros.

Pour l'heure, il est prévu que l'accord ne fournisse qu'un prix indicatif. La valorisation définitive nécessitera des analyses complémentaires, à entamer une fois le tour de table d'actionnaires validé. D'autant que le périmètre d'activité du nouveau Suez pourrait encore être élargi à la marge, selon les cessions que l'antitrust, visant à garantir le respect du principe de libre concurrence, pourrait exiger de Veolia. A cet égard, le fonds Meridiam avait fait part de sa volonté de reprendre tout ce qui serait à céder dans les pays où le nouveau Suez sera présent.