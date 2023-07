Rio Tinto juge d'ores et déjà peu probable d'atteindre ses objectifs climat 2025

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, le géant minier anglo-australien Rio Tinto a annoncé ce mercredi qu'il est peu probable qu'il atteigne ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre en 2025.

Un des plus importants pollueurs d'Australie

Si Rio Tinto, l'un des plus importants pollueurs d'Australie, a changé de cap ces dernières années en s'engageant à une série d'objectifs climatiques ambitieux, il considère aujourd'hui que l'un de ses premiers objectifs - réduire les émissions de 15% d'ici 2025 - est exposé à certains risques.

Une prudence qui s'explique par plusieurs facteurs, y compris la modification des échéanciers de construction et « l'exigence d'un abattement supplémentaire pour tenir compte de la croissance des émissions sous-jacentes ». Malgré cette déconvenue, le groupe reste déterminé à réduire les émissions de 50% d'ici 2030.

Quant aux résultats, Rio Tinto affiche au premier semestre un chute de son bénéfice net de plus de 40%, à 5,1 milliards d'euros contre 8,9 milliards de dollars durant la même période de 2022, causée par la baisse des cours des plusieurs métaux et minerais, dont la demande a marqué le pas, en particulier pour le minerai de fer, le cuivre et l'alumine.

Au premier semestre, les revenus du géant minier ont diminué sur la plupart de ses principaux marchés, dont la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Europe. « Nous avons vu des prix plus bas, en général, pour nos produits de base, en ligne avec le ralentissement de la demande mondiale », a expliqué le groupe.

Un « succès à long terme »

Malgré le manque à gagner, son directeur général, Jakob Stausholm, a déclaré que Rio Tinto escompte toujours un « succès à long terme », sa très importante activité d'extraction du minerai de fer restant solide, et les perspectives de croissance de la demande mondiale de métaux liée à la transition énergétique restant orientée à la hausse. Le directeur général a toutefois reconnu être « conscient » de la nécessité d'améliorer les performances dans les « autres activités » du groupe.