La PME Vlad veut devenir le champion européen de la batterie médicale

La rationalisation des coûts au sein des établissements médicaux, notamment les hôpitaux publics, les poussent de plus en plus à sélectionner des fournisseurs proposant des gammes de produits variées et étendues.

C'est pour répondre à cet impératif de la part des donneurs d'ordre, que la PME Vlad, leader français des batteries sur le segment de la santé, vient de réaliser le rachat de la PME italienne Guido Ammirata.

Basée à Milan où elle emploie 15 salariés, la société familiale est actuellement l'un des principaux acteurs transalpins de la distribution de lampes techniques avec huit millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2023. Outre le secteur médical, elle est également présente dans le cinéma, le théâtre et l'événementiel, avec des licences des principaux fabricants, Philips, Osram et Arri. Guido Ammirata était par ailleurs jusqu'à présent le distributeur des batteries tourangelles dans les hôpitaux italiens. Parmi ses principaux concurrents figure notamment la société française Eurosep, basée à Cergy-Pontoise dans le Val-d'Oise.

Cette acquisition, pour un montant non dévoilé, permettra d'une part à Vlad d'élargir son offre commerciale vis-à-vis de son portefeuille actuel de clients. D'autre part, la société française compte booster sensiblement les ventes de batteries sur le marché transalpin.

40 millions d'euros pour ses 40 ans

Installée depuis 1985 à Parcay-Meslay, dans la proche agglomération de Tours, Vlad a été rachetée en 2016 par un duo d'entrepreneurs, Jean-Louis Jarry et Vincent Piton, associé au fonds d'investissement Turenne Santé. La société compte environ 1.500 clients, hôpitaux publics, cliniques privées, Ephad et Services départementaux de secours et d'incendie (SDIS). Depuis sa reprise, Vlad s'est diversifiée à hauteur de 35% de son chiffre d'affaires sur deux autres secteurs industriels en forte croissance, la mobilité électrique et les énergies renouvelables. Fournisseur du fabricant bordelais de vélos à assistance électrique Pony, la PME est également depuis début 2023 le sous-traitant de l'entreprise lorraine Eclatec, conceptrice de lampadaires publics autonomes et basée en Meurthe-et-Moselle. Employant 90 salariés, Vlad a obtenu le statut de société à mission et a réalisé des recettes de 25 millions d'euros en 2023. Via le rachat de Guido Ammirata et le développement croisé des activités des deux sociétés en France et en Italie, la société espère grimper à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2025. « L'objectif est de nous hisser au rang de leader européen sur ces deux niches à l'occasion des 40 années d'existence de la société, précise le PDG de Vlad, Jean-Louis Jarry. Il s'agit désormais d'un objectif raisonnablement accessible ».

Nouvelle usine 4.0

Pour relever ce pari ambitieux face à son principal challenger, le groupe allemand Axcom, Vlad poursuit sa stratégie volontariste. En premier lieu, la société déménagera courant mai au sein d'une nouvelle usine 4.0 de 4.000 m2, autosuffisante en énergie. Située à proximité des bâtiments actuels, elle a mobilisé un investissement de sept millions d'euros, dont un million d'euros financé par le plan France relance 2030. Outre l'augmentation sensible de la production de batteries, les nouvelles installations permettront également d'assurer la logistique de distribution pour le marché français des lampes techniques de sa filiale italienne. Vlad envisage en second lieu de poursuivre sa stratégie d'acquisition, cette fois en direction d'acteurs techniques dans le domaine des batteries, ou de sociétés de distribution. Plusieurs dossiers sont à l'étude assure le dirigeant de la société.