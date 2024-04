Réindustrialisation : la zone industrialo-portuaire de Saint-Nazaire, l'un des 55 sites « clés en main », veut attirer les entreprises

Direction la zone industrialo-portuaire de Montoir Bretagne, en Loire-Atlantique, située en arrière de deux terminaux (roulier, conteneur). Sur ce site d'une surface totale d'une centaine d'hectares, 40 sont une réserve foncière. « Dans le cadre de ce dispositif des 55 sites clés en main, l'idée est de montrer qu'il y a la capacité à venir s'implanter sur le site portuaire du Grand Port maritime de Saint-Nazaire, 4e port français, avec des facilités logistiques intéressantes », dixit Julien Dujardin, directeur général adjoint, membre du directoire de Nantes Saint-Nazaire Port, le propriétaire.

Priorité à trois grands secteurs

Ce site a vocation à accueillir trois grands secteurs d'activités : « des industries notamment en lien avec les énergies marines renouvelables, la construction aéronautique et navale », prolonge Julien Dujardin. Sont également visées la logistique industrielle avec l'ambition de « ramener la logistique au plus proche de l'unité industrielle » et la logistique portuaire dans le but de « fixer les flux de marchandises avec des entrepôts à proximité des deux terminaux ».

A contrario, il n'est pas prévu d'implanter sur cette zone des activités en lien avec les nouvelles énergies vertes ou des nouveaux process de construction, autour de la sidérurgie par exemple.

Le site est « disponible »

Interrogé sur le calendrier, le DGA répond : « Le pré-aménagement a été réalisé dans les années 2000. Il est aujourd'hui finalisé. Le site est donc disponible. » D'après lui, seules les routes internes au site restent à faire.

Parmi les investisseurs attendus au cœur de ce site portuaire figure la société française Computing Wing Sail (CWS) qui propose un système de propulsion innovant pour le secteur maritime. « Son implantation est en cours. » En parallèle, un appel à manifestation d'intérêt vient d'être lancé pour l'implantation d'un entrepôt frigorifique. La fin de la procédure est prévue pour fin 2024. « A ce jour, nous avons des contacts commerciaux assez prometteurs. Il s'agit à présent de transformer l'essai », conclut Julien Dujardin.