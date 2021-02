Automatisation : le coup d'accélérateur dans la grande distribution

"On a ouvert la boîte de Pandore, la crise légitime tout!": dans le secteur de la grande distribution, syndicats et hôtesses de caisses s'inquiètent de l'accélération de l'automatisation enclenchée depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Il y a un an, elles ont fleuri dans les supermarchés. Les caisses automatiques, déjà présentes en France depuis quelques années, ont été multipliées pour s'adapter aux nouvelles règles sanitaires: distanciation physique et réduction des contacts entre clients et hôtesses de caisses. Au risque de leur succéder complètement après la fin de la pandémie.

"On en a beaucoup plus", confirme Jeanne*, hôtesse de caisse au Monoprix de Montparnasse, avant de soupirer: "de toute façon, elles vont remplacer tout le monde."

Sous couvert d'adaptation au contexte sanitaire, les...