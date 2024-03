Casino fait marche arrière : il y aura moins de caisses automatiques et plus de caisses traditionnelles

Aux commandes du nouveau Casino repris cette semaine par un consortium mené par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, Philippe Palazzi, le nouveau directeur général du groupe de distribution entend investir 1,2 milliard d'euros entre 2024 et 2028 « pour remettre les magasins à niveau », a-t-il ce samedi dans un entretien au Parisien.

Cet investissement portera sur l'« implantation de meubles froids moins énergivores, la « mise en place d'un rayon fruits et légumes de qualité car il n'est pas à un niveau suffisant aujourd'hui, mais aussi d'un bon rayon frais », a-t-il détaillé.

Modèle de proximité

Mercredi dans un entretien à l'AFP, Philippe Palazzi avait expliqué son ambition d'en faire un champion de la « proximité » par opposition « à un modèle d'éloignement où on prend sa voiture pour aller acheter quelque chose à l'hypermarché ». Ce samedi, cet ancien haut cadre du distributeur allemand Metro et du géant agro-industriel Lactalis, a dévoilé plusieurs pistes pour faire revenir les clients, notamment dans les Franprix et Monoprix qui souffrent d'une image-prix très élevée. Il prévoit d'introduire la marque Leader Price dans « toutes nos enseignes », mais aussi de « revoir » « les prix assassins » de certains articles « bien trop élevés ». Le programme de fidélité de Monoprix qui interpelle certains clients par la faiblesse des avantages accordés, sera également revu dès fin avril. « Nos clients seront vraiment récompensés de faire leurs cours et leur shopping dans cette enseigne », promet Philippe Palazzi, qui veut « accélérer dans le non-alimentaire » et développer cette enseigne (mais aussi Franprix) à Lyon, Bordeaux, Marseille...

Plus de caisses traditionnelles

Par ailleurs, ce dernier entend « réduire » le nombre de caisses automatiques « pratiques seulement pour les petites courses », mais qui « ont fait baisser le panier moyen de 20 à 30% » et « réintroduire des caisses traditionnelles ». « Je veux réhumaniser les points de vente en remettant des personnels au service des clients », a-t-il dit au Parisien.

Une marche arrière qui pourrait concerner également les heures d'ouverture. « Dans certains endroits, cela a du sens de rester ouverts jusqu'à 23 heures ou le dimanche après-midi, dans d'autres non », a-t-il ajouté.

Aujourd'hui l'offre de Casino est composée d'environ 1.300 magasins intégrés (338 Monoprix, 170 Naturalia, 323 Franprix et 493 magasins de proximité sous enseignes Spar, Vival, Le Petit Casino), pour près de 7.000 magasins exploités en franchise.

