Casino n'est « pas encore hors de danger », prévient son nouveau patron Philippe Palazzi

Après un long feuilleton, le distributeur Casino, dirigé pendant 20 ans par Jean-Charles Naouri, est passé mercredi entre les mains de ses repreneurs emmenés par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Jeudi matin, dans un communiqué, le distributeur « annonce la réalisation effective de sa restructuration financière » et indique que l'ensemble des opérations prévues par le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Paris « ont été mises en œuvre le 27 mars ». La cotation des actions Casino à la Bourse de Paris, suspendue depuis mardi 26 mars à la clôture du marché, reprendra jeudi matin à l'ouverture, précise le communiqué.

Mais Casino n'est « pas encore hors de danger » et il y aura « sans doute un plan de départs volontaires », confie le nouveau directeur général du distributeur, Philippe Palazzi, intronisé mercredi, dans un entretien à l'AFP et au Progrès, où il explique son ambition d'en faire un champion de la « proximité ».

Philippe Palazzi fait ainsi partie du nouveau conseil d'administration du distributeur, présidé par l'ancien secrétaire d'Etat macroniste Laurent Pietraszewski, qui s'est réuni mercredi en fin de journée. Une assemblée générale se tiendra le 11 juin pour valider la composition du nouveau conseil d'administration.

Naouri « ne jouera pas de rôle »

De son côté, le PDG depuis 2005, ancien haut-fonctionnaire et banquier d'affaires Jean-Charles Naouri « démissionnera de l'ensemble de ses fonctions avec effet immédiat » et « sans indemnité de départ », avait auparavant indiqué le groupe. Ses plans pour l'avenir ne sont pas connus. « Il ne jouera pas de rôle », a également confirmé Philippe Palazzi.

Dans un courrier adressé aux salariés, l'ex-patron se dit « fier d'avoir pu écrire cette histoire » tout en reconnaissant avoir dû « prendre des décisions éprouvantes ». Il indique « mesurer pleinement et profondément ce que cette histoire, ses succès et la force de nos enseignes emblématiques, doivent à l'engagement de chacune et chacun d'entre vous ». Avant de poursuivre :

« Un certain nombre d'éléments et d'événements m'ont contraint à prendre des décisions éprouvantes et à mener la restructuration financière qui a abouti à adosser le groupe à un consortium emmené par monsieur Daniel Kretinsky ».

Nombreuses cessions

Pour rappel, il y a un an, Daniel Kretinsky, deuxième actionnaire de Casino derrière Jean-Charles Naouri, proposait d'injecter 750 millions d'euros pour secourir le groupe étranglé par sa dette, à condition d'en prendre le contrôle et d'écraser la plupart des créances dues. La dette du distributeur doit donc être ramenée de 7,4 milliards d'euros à fin 2023 à un peu plus de 2,6 milliards d'euros, avec des échéances de remboursement allant de janvier 2027 à fin mars 2028.

L'activité de Casino a ainsi fondu au fil des cessions des derniers mois. La quasi-totalité (288) des hypermarchés et supermarchés vont en effet être vendus d'ici à juin à Intermarché, Auchan et Carrefour. Par ailleurs, Casino n'a quasiment plus de présence à l'international. Dans le détail, le groupe que Philippe Palazzi, ancien de Metro et de Lactalis, s'apprête à diriger va donc compter environ 1.300 magasins intégrés (338 Monoprix, 170 Naturalia, 323 Franprix et 493 magasins de proximité sous enseignes Spar, Vival, Le Petit Casino), pour près de 7.000 magasins exploités en franchise.

« Il faut garantir la liquidité du groupe, qui n'est pas encore hors de danger »

De nombreux chantiers attendent donc le nouveau directeur général. D'autant que les repreneurs espèrent rétablir une bonne rentabilité assez vite, avec pour objectif de multiplier l'« Ebitda (excédent brut d'exploitation) ajusté après loyers » du distributeur par plus de 7 à horizon 2028. Ils comptent y parvenir via une politique de prix « compétitifs et stables », l'expansion par la franchise ou encore une optimisation de la logistique.

« La première étape, c'est d'activer les leviers urgents. Il faut garantir la liquidité du groupe, qui n'est pas encore hors de danger. Il faudra accompagner le départ des (plusieurs centaines de) super et hypermarchés (cédés). Il y aura la restructuration de Saint-Etienne, avec l'accompagnement des salariés amenés à quitter le groupe et ceux qui resteront », a précisé, de son côté, le nouveau PDG.

Le groupe est très fort en Ile-de-France, surtout à Paris où il représente 54,5% de la surface de vente de la grande distribution, selon une étude de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur). « C'est un groupe parisien du point de vue du chiffre d'affaires, mais du point de vue du nombre de magasins, nous sommes une entreprise très provinciale », a ajouté Philippe Palazzi.

Plan social

Cet ancien haut cadre, qui prépare son arrivée depuis des mois, doit avec son comité exécutif rencontrer jeudi les équipes à Saint-Etienne, puis visiter les sièges de Monoprix le 2 avril à Clichy, de Franprix à Vitry-sur-Seine le 3 et de CDiscount à Bordeaux le 4. Les effectifs français du distributeur vont passer de 50.000 fin 2022 à 28.212 après cession de nombreux magasins à ses concurrents Intermarché, Auchan et Carrefour. Le nouveau directeur général travaille ainsi sur un plan social qui sera présenté courant avril.

Récemment, les syndicats évoquaient 6.000 suppressions de postes, ce qui constituerait l'un des pires scénarios. Ces suppressions de postes vont toucher les magasins non rachetés par la concurrence, les entrepôts amenés à fermer et le siège de Saint-Etienne où 80% des 1.500 personnes en CDI (1.800 en incluant les CDD, les stagiaires...) travaillent pour les magasins qui vont être vendus.

« On va garder le siège à l'endroit où il se trouve, on va garder le magasin en face de la gare, mais on va redimensionner le siège à la taille des équipes que l'on aura suite au départ des hypermarchés et supermarchés. On ne s'interdit pas de faire venir des personnes qui voudraient avoir leurs bureaux à Saint-Etienne, le siège est bien placé et les loyers sont raisonnables », a ainsi commenté le directeur général.

La direction a également pris des engagements : porter une attention particulière à Saint-Etienne pour limiter l'impact social, proposer des indemnités de départ supérieures à celles prévues dans la convention collective et, en plus du plan social, un plan de départs volontaires. Le temps de négocier ces différents plans, les premiers départs sont attendus cet automne.