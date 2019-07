Casino : Naouri vend des parts à des banques pour conserver le contrôle de son groupe

Rallye, maison mère de Casino en grande difficulté, et la Foncière Euris, maison mère de Rallye, ont dévoilé vendredi des accords avec des banques prêtes à acquérir des actions du distributeur alimentaire et de sa holding. Ces annonces surviennent alors que Rallye fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et que Casino avait annoncé fin mai qu'il ne verserait pas d'acompte sur dividende en 2019, donnant la priorité à son désendettement.



Parmi les banques potentiellement acquéreuses des actions Rallye, la seule à en avoir déjà acquis est la Société Générale. Selon un communiqué de la Foncière Euris, cette banque en a acheté 1,77 million, soit 3,4% du capital de Rallye pour une valeur de 8,57 millions d'euros au cours de l'action vendredi soir. Au total, l'accord de financement de la Foncière Euris porte sur 11,3 millions d'actions représentant 21,6% du capital de Rallye, soit 77 millions d'euros.



Foncière Euris précise que la réalisation de l'intégralité des options de ventes "porterait la participation de Foncière Euris à 40,3% du capital (contre 61,18 actuellement) et 55,8% des droits de vote et serait donc sans effet sur le contrôle de Rallye par Foncière Euris". De son côté, Rallye a trouvé des banques potentiellement acquéreuses de 8,7% du capital de Casino, soit une valeur de 231 millions d'euros.

Si toutes ces ventes sont réalisées, la participation de Rallye dans Casino tombera à 43,6% du capital, contre 52,37% actuellement, mais sera également sans effet sur le contrôle du distributeur par sa maison mère, qui conservera 53,2% des droits de vote, selon un communiqué de Rallye.