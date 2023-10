E. Leclerc se relance dans la rénovation énergétique chez ses clients

Par où commencer ? A qui faire appel ? Comment financer ? Tout particulier qui souhaite rénover son logement se pose au moins ces trois questions, avant parfois de renoncer devant la complexité de la tâche. Sauf que tant pour des raisons climatiques - l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre - qu'économiques avec l'inflation, chacun se dit que c'est le bon moment. Les vagues de chaleur, y compris la plus surprenante de ce début de semaine, rappellent aussi à quel point se sentir bien chez soi - le confort - est important.

Dans ce contexte, de sources concordantes, E. Leclerc (734 magasins, 42,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors carburant) vient de s'associer à Effy, qui revendique la place de numéro 1 de la rénovation énergétique en ligne (100.000 chantiers par an, 800 millions d'euros de CA). L'idée : faciliter les travaux chez les particuliers. Toujours prête à défendre le pouvoir d'achat des ménages par la voix de son président, la coopérative et son partenaire ont confirmé l'information à La Tribune.

Accompagner de A à Z les Français qui comptent se lancer

La branche d'achat d'énergies de Leclerc, Siplec, et Effy, se proposent en effet d'accompagner de A à Z les Français qui comptent se lancer dans un chantier de rénovation. La coopérative compte communiquer avec les porteurs de sa carte de fidélité, sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans ses grandes surfaces. Son associé pourrait ainsi y intervenir pour des opérations ciblées. Dès 2013, l'enseigne avait financé le Pacte Energie Solidarité, un programme de lutte contre la précarité énergétique porté par son acolyte.

Toujours est-il qu'aujourd'hui, un nouveau site Internet (www.primes-energies.leclerc) vient d'être lancé. Sur ce portail, il est possible de cocher trois cases au choix : « changer mon chauffage », « isoler mon logement » ou « passer aux énergies renouvelables ». En optant pour cette option, l'internaute tombe sur un pré-formulaire classique d'Effy « Nom/Prénom/Email » et doit cocher s'il souhaite, ou non, recevoir les communications commerciales de Leclerc.

Une fois cette offre souscrite, Effy conseille sur les travaux à effectuer, crée et gère le dossier administratif, recrute les équipes et fait réaliser le chantier par un artisan qualifié Reconnu garant de l'environnement (RGE). Ce n'est pas tout : un expert référent suit et conseille le particulier tout au long de l'opération. Ce dernier s'assure ainsi de la déduction des aides financières à la rénovation.

Des e-cartes cadeaux en plus de subventions nationales

Pour le calcul de ces subventions nationales type Ma Prime Rénov ou certificat d'économie d'énergie (CEE), cela dépend évidemment des revenus du foyer concerné. Les CEE reposent sur une obligation triennale de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie.

Ces derniers, dont l'enseigne Leclerc elle-même du fait de la distribution de carburant, doivent financer des travaux parmi un catalogue validé par les autorités (isolation des murs, des combles...) dans le tertiaire, l'industrie, les collectivités et chez les particuliers. S'ils ne le font pas, ils s'exposent à des amendes proportionnelles à leur manquement.

A l'issue et selon la nature des travaux, Leclerc peut, lui, distribuer jusqu'à 400 euros en e-cartes cadeaux quinze à trois jours après l'impression de la facture finale. Les deux acteurs ne sont pas pour autant fixés de plancher ou de plafond, concevant leur partenariat dans la durée sans limite de validité, dixit Thierry Forien, directeur adjoint de Siplec.

Une demande de panneaux solaires en hausse au 1er semestre 2023

Tous les propriétaires, de logement principal ou de résidence secondaire, peuvent bénéficier de cet accompagnement, quels que soient leur zone géographique et la taille de leur logement. Tous, sauf les propriétaires d'appartement, de par la nature des chantiers : isolation thermique des murs par l'extérieur, isolation des combles perdus, installation d'une pompe à chaleur air/eau, installation de panneaux photovoltaïques.

Et pour cause : au premier semestre 2023 par rapport à 2022, le président d'Effy, Frédéric Utzmann, a observé une augmentation de la demande de panneaux solaires en autoconsommation. A contrario, la demande de pompes à chaleur a été légèrement réduite comparé à l'an dernier, pendant que les travaux d'isolation ont, eux, souffert de la baisse des subventions les concernant.