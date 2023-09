Inflation : pour Michel-Edouard Leclerc « le consommateur est le dindon de la farce »

Les augmentations des prix servent-elles les intérêts de certains ? C'est ce que dénonce Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique du groupe leader du secteur de la grande distribution, qui porte son nom.

« Il y a pas mal de gens - mais pas que politiques, aussi dans le monde de l'entreprise - qui s'accommoderaient assez facilement d'une augmentation des prix », a-t-il déclaré vendredi sur BFMTV/RMC, estimant que « le consommateur est le dindon de la farce ». Car pour ce dernier, ajoute-t-il, « l'inflation est un impôt qui n'est pas discuté au Parlement, c'est un impôt inégalitaire ».

Parmi les « gens qui ont intérêt à un peu d'inflation », Michel-Edouard Leclerc recense les industriels qui voient ainsi leur chiffre d'affaires progresser mais aussi l'Etat qui engrange des recettes de TVA.

« Il y a aujourd'hui d'une manière diffuse et d'une manière culturelle, une population française de décideurs qui n'a jamais connu l'inflation et qui est en train de se dire que finalement cela coûte moins cher aux finances publiques, à l'Etat, de laisser les entreprises augmenter leurs prix, voire augmenter leurs marges, quitte à faire un peu de chèques ciblés sur les populations les plus impactées », a jugé Michel-Edouard Leclerc. « Dans la bataille de Bruno Le Maire (ministre de l'Economie, NDLR) et Olivia Grégoire (ministre déléguée aux PME, NDLR) qui demandent la réouverture des négociations, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'écho au Parlement, il n'y a pas beaucoup d'écho au Medef, à la CPME (confédération des petites et moyennes entreprises) ».