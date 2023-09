Comment la chaîne de restauration Holly’s Diner veut faire de la RSE un atout

Holly's Diner, dont le siège est basé à Semoy dans l'agglomération orléanaise, poursuivra, jusqu'à la fin de l'année, la mise en place d'une nouvelle grille d'évaluation de la RSE au sein de ses établissements de restauration. A partir des trois critères sociaux, économiques et environnementaux, quelque 70 critères objectifs seront passés au crible.

« L'état des lieux concernera aussi bien la gestion des ressources humaines que les partenariats avec des associations d'aide aux handicapés, le bilan carbone et les achats de nos établissements, détaille Damien Vallar, PDG de la chaîne Holly's Diner. L'objectif est ainsi de monter encore d'un cran en termes de responsabilité sociale et économique de l'entreprise ».

Cooptation

Pour rappel, Holly's Diner emploie 650 collaborateurs et a réalisé 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Dans les faits, l'initiative du groupe de restauration orléanais est concomitante à la parution, début 2023, d'un guide des bonnes pratiques énergétiques à destination des restaurants de la chaîne. Un audit énergétique, qui sera mené en octobre prochain par le cabinet manceau spécialisé Studeffi, devrait ensuite déboucher sur la création d'une plateforme de pilotage à l'échelle du réseau.

Dès sa création, la chaîne de restauration avait initié une charte sociale au sein du réseau, passant en revue les conditions de travail, le management, la formation, ainsi que l'évolution professionnelle des collaborateurs. Le recrutement début 2023 d'Alison Lesuisse, en tant que responsable RSE à l'échelle du réseau, illustre toutefois la volonté de franchir un nouveau cap.

En poursuivant un rythme de cinq ouvertures par an, Holly's Diner prévoit de mailler le territoire avec 35 restaurants, et ainsi de générer 70 millions d'euros de recettes à l'horizon 2025. Or, le secteur de l'hôtellerie-restauration reste confronté à des difficultés majeures de recrutement. Holly's Diner espère toutefois tirer son épingle du jeu via la RSA, notamment à travers la cooptation, avec une rémunération des « parrains ».

« Notre politique volontariste en termes d'insertion, via des partenariats avec des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et des associations spécialisées, donne aussi de bons résultats, complète Damien Vallar. Nous allons continuer à la développer à l'avenir pour l'embauche de nouveaux collaborateurs ».

Multiplier les pratiques vertueuses

Plusieurs autres pratiques vertueuses sont mises en avant par la chaîne orléanaise, cette fois vis-à-vis des clients. Et pour cause, ces derniers contribuent à sa notoriété. Ainsi, Holly's Diner s'inscrit dans la démarche anti-gaspillage, développée par l'application Too Good To Go. Pour rappel, cette dernière permet aux restaurateurs de commercialiser à prix cassés leurs plats invendus. Les établissements de Tours et de Saint-Brieuc testent actuellement le concept. Ils devraient être rejoints par l'ensemble du réseau, si l'expérience se révèle concluante.

Enfin, l'achat de matières premières alimentaires françaises est inscrit dans la politique de RSE de la chaîne. Ainsi, le pain provient de la région parisienne, les pommes de terre de Picardie et de l'Aube, la bière du brasseur berruyer Bos, et la viande de plusieurs élevages de l'Hexagone.