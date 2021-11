Experimental Group, le groupe français qui veut casser les codes de l'hôtellerie

Le groupe hôtelier français Experimental Group a annoncé dimanche une levée de fonds de 380 millions d'euros pour financer son développement, selon un communiqué. L'investissement sera réalisé par un fonds du gestionnaire d'actifs canadien Brookfield Asset Management et comprend la création d'une société foncière pour 350 millions afin "d'ouvrir 10 à 15 hôtels dans les prochaines année", avec notamment un établissement à Ibiza (Espagne) à l'été 2022 et un autre à Saint-Moritz (Suisse) à l'été 2023.

Les 30 millions d'euros restants devront permettre d'"accélérer le développement de la marque", annonce le groupe qui affirme vouloir casser "les codes de l'hôtellerie traditionnelle". Fondé en 2007 par trois amis d'enfance - Olivier Bon, Pierre-Charles Cros et Romée De Goriainoff - , Experimental Group est actuellement présent avec des bars à cocktails, bars à vin, restaurants et hôtels à Paris, New-York, Londres, Ibiza et Minorque (Espagne), Venise (Italie) et Verbier (Suisse). La banque publique Bpifrance entre cette année au capital du groupe et Jean Moueix, héritier de Château Petrus, renforce sa participation, toujours selon le communiqué.