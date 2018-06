AccorHotels prêt à acheter les parts de l'Etat dans Air France-KLM

Un coup de tonnerre dans le transport aérien. Selon nos informations confirmant celles des Echos, le groupe hôtelier Accor est intéressé pour racheter les parts de l'Etat dans Air France-KLM (14,3%). Si le projet aboutissait, ce serait l'aboutissement d'un long désengagement après l'entrée en Bourse en 1999 et la privatisation en 2004 du fait du mariage avec KLM.

"Cette fuite avant l'ouverture des marchés financiers ce lundi va permettre de tester les marchés financiers", explique une source au courant de l'opération.

Intérêt depuis de longs mois

Selon nos sources, cet intérêt n'est pas nouveau. Le groupe dirigé par Sébastien Bazin, étudie en effet cette possibilité depuis de nombreux mois.

Il y aurait plusieurs raisons à cela. Outre les synergies évidentes entre la clientèle d'Air France et celle d'Accor, le montage pourrait, selon un observateur, permettre à Accor de se protéger d'un OPA d'un groupe étranger, alors que les groupes chinois sont de plus en plus présents dans son capital.

Trois options

Avec les turbulences que traverse Air France-KLM, une fenêtre de tir s'est ouverte. Face aux difficultés de relancer Air France-KLM et face aux critiques incessantes sur le maintien de sa participation dans le groupe aérien, l'Etat pourrait en effet être tenté de couper le cordon ombilical avec Air France-KLM. Pour beaucoup, y compris pour le PDG démissionnaire, Jean-Marc Janaillac, la présence de l'Etat crée un sentiment d'invulnérabilité chez les personnels qui n'aide pas à réformer Air France.

Selon les Echos, trois options seraient à l'étude : un cession totale, une cession partielle, et enfin un échange entre les actions de l'Etat dans Air France-KLM contre des actions dans AccorHotels.