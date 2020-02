ADP investit en Inde, double Vinci, et redevient numéro 1 mondial des aéroports

ADP n'aura pas perdu sa couronne pendant très longtemps. Moins de deux mois après avoir été relégué de la première à la troisième place mondiale des opérateurs aéroportuaires derrière le groupe espagnol AENA et son rival français Vinci, le gestionnaire des aéroports parisiens repasse en tête avec l'acquisition de 49% du capital du groupe indien GMR Airports pour 1,360 milliard d'euros.

Gestionnaire notamment des aéroports de Delhi, d'Hyderabad en Inde mais aussi de l'aéroport philippin de Mactan Cebu, GMR Airports a accueilli 102 millions de passagers en 2019. S'ajoutent également quatre autres aéroports (Goa, Heraklion, Nagpur, Boghapuram), totalisant 22 millions de passagers qui vont prochainement être exploités par le groupe indien. Sans compter ces derniers, le groupe ADP va donc être à la tête d'un réseau aéroportuaire accueillant plus de 360 millions de passagers, contre 275 millions pour AENA et 255 millions pour Vinci.

Au regard du potentiel de croissance en Inde, cette acquisition est un bon coup pour ADP qui vise un taux de retour sur investissement (TRI) de 10%, selon Edward Arkwright, le directeur général exécutif d'ADP.

« Cette acquisition s'accompagne d'un partenariat industriel solide et permet au Groupe ADP de forger, deux ans après la prise de contrôle de TAV Airports, un réseau mondial unique d'aéroports, doté d'une expertise industrielle forte et d'une capacité de développement puissante. Relais de croissance à moyen et long terme, cette acquisition est une prise de position transformante pour le groupe dans un des pays les plus dynamiques et les plus prometteurs d'Asie », a déclaré dans un communiqué Augustin de Romanet, le PDG d'ADP.