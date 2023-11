Air France et la SNCF s'accordent pour proposer davantage de lignes de train vers les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Orly

À l'heure où les vols intérieurs sont interdits entre deux villes, quand une ligne de train les relie en moins de 2h30, il est évidemment de l'intérêt d'Air France et de la SNCF de doper le service « Train + Air ». C'est d'autant plus pertinent que la politique voyage de certaines grandes entreprises, qui cherchent à verdir leurs déplacements, va encore plus loin que la loi en interdisant à leurs collaborateurs de prendre l'avion quand il existe une alternative en train en moins de quatre heures. En mai dernier, Clément Beaune, ministre des Transports a évoqué, quant à lui, la possibilité de durcir la règle en l'élargissant aux alternatives de 3 heures « si l'offre ferroviaire s'améliore ».

Lire aussiNouvel été record pour la SNCF : 24 millions de voyageurs sur les TGV et Intercités

L'offre « Train + Air », qui a été lancée il y 30 ans, s'enrichit ce vendredi ainsi de 8 liaisons supplémentaires : Aix-en-Provence, Arras, Laval et Lille Flandres vers les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et Perpignan, vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

Cette extension du réseau porte à 41 le nombre de liaisons en TGV Inoui proposées par Air France dans le cadre de ce service, désormais disponible au départ de 22 gares : Aix-en-Provence TGV, Angers Saint-Laud, Arras, Avignon TGV, Bordeaux Saint-Jean, Champagne-Ardenne TGV, Le Mans, Laval, Lille Europe, Lille Flandres, Lorraine TGV, Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch, Nantes, Nîmes, Perpignan, Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg et Valence TGV.

Un parcours entièrement digitalisé

En pratique, avec l'offre « Train + Air », les clients bénéficient d'une seule réservation pour l'ensemble de leur voyage et d'une place garantie sur le prochain vol ou train disponible, sans frais, en cas de retard du train ou de l'avion. Depuis 2022, leur parcours est entièrement digitalisé : les passagers peuvent ainsi s'enregistrer en ligne sur le site d'Air France avant le départ, pour la totalité de leur voyage, y compris le trajet en train.

Ces billets numériques permettent ainsi de combiner directement des trajets intermodaux TGV et avion, en passant par les aéroports Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle avec, en plus d'Air France, onze compagnies : Air Austral, Air Caraïbes, Air Tahiti Nui, Air Transat, Corsair, Emirates, Etihad, French Bee, Qatar Airways, Royal Jordanian et Vietnam Airlines. À noter : les clients La Première ou Business d'Air France voyageant en première classe à bord des trains SNCF Voyageurs.

La rupture de charge reste un frein

Quelque 3 millions de voyageurs prennent chaque année le train pour rejoindre les deux aéroports parisiens, précisait fin 2022 la SNCF qui se donnait alors pour objectif de vendre 600.000 billets intermodaux «Train + Air » d'ici cinq ans. Mais, selon une étude du cabinet BearingPoint, parue fin 2021, « Air et fer, et si vous preniez les deux ? », les freins sont encore nombreux, comme la rupture de charge entre la gare de connexion et l'aéroport avec en toile de fond la problématique des bagages.

« Aujourd'hui, nous avons cinq des dix plus grands aéroports français qui n'ont pas de liaison ferroviaire directe, générant forcément une rupture de charge », constatait alors Laetitia Chatain, manager dédiée aux transports du cabinet BearingPoint.

Parmi eux, l'aéroport Toulouse-Blagnac. A contrario, BearingPoint mettait en avant le RhôneExpress, qui permet de relier directement la gare de la ville de Lyon et son aéroport de manière directe malgré une rupture de charge, ou encore le projet de CGC Express qui ne devrait entrer en service que vers 2026.

(Avec AFP)