Air France-KLM : Air France a remboursé 500 millions d'euros de son PGE français

Malgré l'incertitude qui plane sur le risque économique lié à la cinquième vague de Covid-19, Air France commence à rembourser ses dettes à l'Etat français. Le groupe de transport a en effet annoncé lundi avoir reversé 500 millions d'euros sur les quatre milliards d'euros de prêt garanti par l'Etat français, accordé dans le cadre d'un plan de soutien de sept milliards d'euros à Air France.

De plus, le groupe vient tout juste de finaliser un report de l'échéance finale de 2023 à 2025. Air France a en effet obtenu un « reprofilage » avec le remboursement d'une première tranche du PGE français de 500 millions ce mois-ci, 800 millions en mai 2023, puis 1,3 milliard en mai 2024 et autant en mai 2025. Ce PGE devait à la base arriver à maturité en 2023 après avoir été prolongé sur de deux ans (le maximum) avec un taux d'intérêt annuel croissant. Le PGE néerlandais de son côté est moins pressant, il n'a pas été entièrement tiré et dispose d'une maturité de cinq ans.

"Ce remboursement partiel et le nouveau profil de remboursement amorti du PGE constituent une nouvelle étape dans la restructuration du profil de la dette et du bilan du groupe", dans un contexte marqué par "les premiers signes de reprise du trafic aérien mondial, combinés à un meilleur accès aux marchés de capitaux", note le groupe aérien.

Incertitude sur la situation sanitaire

Toutefois, le nouveau déferlement du Covid en Europe et la situation tendue dans les Antilles en proie à une large vague de contestation risquent de mettre du plomb dans l'aile du groupe. En France, plus de 50.000 personnes sont en effet testées positives au Covid-19 chaque jour, et le seuil des 70.000 personnes a même été dépassé en début de semaine. Du jamais vu depuis l'apparition du Covid-19. Or, si la cinquième vague de Covid continue de se répandre en Europe, l'impact pourrait être conséquent sur les réservations, au moins le temps du pic épidémique. De plus, une nouvelle fermeture des frontières n'est pas à exclure, notamment avec les Etats-Unis.

De plus, malgré une large amélioration cet été, le groupe français accuse déjà une perte nette de 3,2 milliards sur les neufs premiers mois de 2021. Selon les prévisions de Steven Zaat, directeur financier d'Air France-KLM, le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pourrait s'avérer très légèrement positif sur l'année entière, mais le groupe va rester très largement déficitaire.

Air France qui va faire face à une avalanche de dépenses à venir (selon un analyste, le groupe aurait besoin de quatre milliards d'euros supplémentaires), va devoir se recapitaliser rapidement. Le groupe avait déjà réussi à se donner un peu d'air avec une première opération de renforcement de son capital en avril dernier, à hauteur de 4 milliards d'euros. "Comme préalablement indiqué, des discussions sont en cours sur d'autres mesures de renforcement du bilan du Groupe Air France-KLM. Celles-ci pourraient inclure l'émission d'instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres, en fonction des conditions de marché", est-il précisé.

Reuters avait appris début décembre de deux sources au fait du dossier que le groupe franco-néerlandais envisageait de reporter son augmentation de capital, initialement prévue d'ici la fin de l'année, en raison des restrictions de voyages imposées à travers le monde afin d'empêcher la propagation du variant Omicron du coronavirus.

