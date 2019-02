Air France-KLM : Pieter Elbers maintenu à la tête de KLM

Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM et Pieter Elbers, président du directoire de KLM (Crédits : DR)

Après des semaines de bras de fer entre Air France-KLM et KLM, Pieter Elbers a été reconduit à la tête de KLM. Ayant accepté le plan de Ben Smith d'une plus grande coopération entre Air France et KLM, il est également nommé directeur général adjoint du groupe au même titre qu'Anne Rigail, la directrice générale d'Air France.