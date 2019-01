Air France : la marque HOP appelée à disparaître

Six ans après sa création, la marque HOP va disparaître. Ainsi en a décidé Ben Smith, le nouveau directeur général canadien d'Air France-KLM. Selon nos informations, sur une slide présentée lors d'un comité d'entreprise de la filiale régionale d'Air France mais aussi au conseil d'administration d'Air France, HOP n'était plus mentionnée comme telle, mais avec la formule : « Air France XXX » qui ne laisse pas la place au doute quant à l'avenir de la marque HOP qui va donc revenir sous l'ombrelle de la marque « Air France suivie de quelque chose ».

Une problématique similaire à celle de Joon, fermée le 14 janvier

Ce n'est pas une surprise en interne. Ben Smith a maintes fois répété qu'il n'aimait pas cette marque dans la mesure où elle apportait de la confusion pour les passagers long-courriers d'Air France qui, après leur correspondance à Roissy-Charles de Gaulle, voyagent sur une compagnie d'une marque différente. La problématique est similaire à celle de Joon, passée à la trappe il y a trois semaines.

Au-delà du changement de marque, c'est toute la restructuration de la compagnie régionale qui interroge au regard des difficultés financières et opérationnelles de HOP qui entraîne la diminution progressive de la compagnie.

Un échec cuisant

Le changement de nom traduit le virage déjà décidé l'an dernier de faire passer en septembre 2019 l'activité de HOP sous le code operating "AF". Ce qui fait dire à des pilotes que HOP ne sera plus qu'un seul producteur d'heures de vols pour sa maison-mère.

Selon des sources proches du comité d'entreprise de HOP, la compagnie pourrait se concentrer sur deux bases opérationnelles, Roissy-Charles de Gaulle avec une flotte 100% Embraer pour relier les villes de province au hub d'Air France, et Orly avec une flotte 100% de Bombardier CRJ1000. Un tel recentrage poserait la question des bases et des 400 pilotes de Nantes, Lyon et Strasbourg. Il poserait également la question des lignes transversales (province-province). Beaucoup imaginent déjà qu'elles seront assurées à l'avenir par Transavia.

Six ans après son lancement, HOP est un cuisant échec. A la centaine d'avions exploitée à l'époque, il n'en reste plus qu'une cinquantaine. Cette flotte nécessite l'emploi de 800 pilotes, ce qui est énorme.