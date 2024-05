Après sept ans passés à la tête d'Easyjet, Johan Lundgren fait ses valises

Atterrissage brutal pour Johan Lundgren, le directeur général suédois d'Easyjet. A 57 ans, il devrait « quitter le conseil d'administration et son poste de directeur général le 1er janvier 2025 », a indiqué la compagnie dans un communiqué. Il « restera dans l'entreprise jusqu'à la fin de sa période de préavis le 16 mai 2025 », précise la low cost. Il sera remplacé par Kerton Jarvis, un Britannique de 56 ans, qui a rejoint Easyjet en février 2021 en provenance du numéro un mondial du tourisme TUI.

« Il reste encore des choses importantes à accomplir au cours de l'année, mais le moment venu, je quitterai Easyjet avec un grand sentiment de loyauté et de fierté face aux progrès réalisés et au potentiel de la société », a fait valoir le dirigeant qui estime désormais « que c'est le bon moment pour passer à autre chose » après plus de sept ans en poste.

Un regret pour le président du Conseil d'administration

Le président du Conseil d'administration Stephen Hester a, quant à lui, dit « regretter que Johan (Lundgren) prenne sa retraite d'Easyjet », estimant que le dirigeant a fait « un excellent travail » notamment en « guidant l'entreprise à travers les immenses défis de la période du Covid ».

Ce départ est d'autant plus surprenant qu'il s'inscrit dans un contexte favorable pour Easyjet. Mi-avril, la compagnie avait indiqué une amélioration de son résultat opérationnel lors du premier semestre (octobre 2023 - mars 2024) en réduisant « sa perte saisonnière ». Elle se situe à 340 millions de livres (un peu moins de 400 millions d'euros), soit une amélioration de 50 millions par rapport à la même période l'an dernier.

Lire aussiEasyjet vise un été record... malgré un hiver toujours dans le rouge

Pour y arriver, Easyjet a poursuivi son déploiement de capacités au cours de ce premier semestre, en ligne avec son objectif d'une hausse de 9 % de son offre sur l'exercice 2023-2024 par rapport au précédent. Et la demande a suivi avec 37 millions de passagers - bien aidée par un « pic de Pâques » en mars cette année - ce qui lui a permis de maintenir son taux de remplissage. Celui-ci reste conséquent, sans être exceptionnel, toujours plusieurs points derrière Ryanair par exemple.

Vers un été record

Cela n'a pas empêché la compagnie orange d'accroître son revenu par siège grâce aux revenus annexes. D'où une hausse du chiffre d'affaires de 22 % par rapport à l'an passé, avec près de 3,3 milliards de livres engrangées (3,8 milliards d'euros). Le groupe s'attend à « un nouvel été record qui devrait générer une forte croissance des bénéfices pour l'exercice » annuel en cours, a par ailleurs indiqué Johan Lundgren.

L'entreprise avait en outre annoncé en novembre avoir renoué avec les bénéfices annuels sur son exercice 2022/2023 grâce à « une performance record » l'été dernier après trois années de pertes.

(Avec AFP)