Avant les JO, Clément Beaune veut muscler la sécurité dans les transports

La décision a été prise au lendemain de l'attentat d'Arras et de la mort de Dominique Bernard, elle-même suivie d'un rehaussement du plan Vigipirate au niveau « urgence attentat ». Le ministre des Transports, Clément Beaune, a demandé aux opérateurs de transport et à la Région Île-de-France, autorité organisatrice des mobilités dans la Région capitale, de lui faire passer des propositions pour améliorer la sécurité dans les transports. Aussitôt, il a été question de renforcer les équipes et les patrouilles.

Le représentant du gouvernement Borne a exigé de la SNCF qu'elle augmente les effectifs de la sûreté ferroviaire (Suge), la police déjà chargée d'intervenir dans les gares et dans les trains 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D'ici au printemps 2024, la Suge devrait ainsi compter 550 agents supplémentaires, soit une hausse de 20 %. Sans attendre cette échéance, Clément Beaune a déjà débloqué 5 millions d'euros de crédits de son ministère pour améliorer la sécurité sur 100 sites du réseau ferroviaire de la Région.

Ce n'est pas tout : après avoir demandé à ADP d'augmenter son staff de 40 % dans les aéroports, le ministre des Transports a proposé à Matignon de renforcer les pouvoirs des policiers, y compris pour le Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR), plus connu sous le nom de « sûreté RATP ». Cette dernière a pour missions principales de garantir la sécurité et la qualité du service mais aussi de prévenir les actes d'incivilité et de contribuer à la lutte contre les fraudes.

« Renforcer les pouvoirs d'intervention des agents SNCF et RATP est vital face à la menace actuelle », insiste aujourd'hui Clément Beaune auprès de La Tribune Dimanche. Aussi a-t-il déjà présenté des mesures pratiques à Matignon comme permettre aux agents de laisser leur caméra piétonne allumée en permanence.

Ses propositions devront passer par un texte législatif. L'Élysée y serait favorable

« Aujourd'hui, il n'est pas possible de l'utiliser dans un local fermé », pointe le ministre des Transports. Qui pousse également à autoriser les équipes SNCF à ne pas laisser les individus provocants entrer en gare. Cela permettrait de faciliter les fouilles ou les palpations corporelles en cas de suspicion de port d'arme. Actuellement, « l'agent est obligé de laisser entrer quelqu'un de menaçant avant seulement de pouvoir le contrôler », illustre-t-il. Autant de propositions qui devront passer par un texte législatif. Le ministère des Transports y travaille avec la Place Beauvau, et l'Élysée y serait très favorable. Problème, le cheminement d'un projet de loi gouvernemental risque de prendre du temps. L'autre option, à savoir une proposition de loi parlementaire, est donc privilégiée. « Entre la gauche modérée et la droite républicaine, nous devrions pouvoir trouver un relatif consensus partisan », affirme Clément Beaune. Sans même parler du Sénat, où la majorité de droite et du centre est encline à défendre les textes qui renforcent la sécurité des biens et des personnes.

Déjà, le projet de loi du 19 mai 2023 relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a renforcé l'arsenal sécuritaire. Le texte vise à améliorer la coordination des forces de sécurité. Il étend le champ des images de vidéoprotection visibles par les agents de la RATP et de la SNCF intégrés à un centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d'Île-de-France. « Là aussi, dans les transports, nous serons prêts, contrairement aux petites polémiques », glisse-t-il en réponse à Anne Hidalgo qui a exprimé des doutes sur le sujet.