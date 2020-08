British Airways : les pilotes baissent leur salaire pour éviter des licenciements massifs

Ils ont accepté. Les pilotes de British Airways ont accepté de baisser de 20% leur rémunération pour limiter les licenciements secs. A l'occasion d'un référendum, les membres du syndicat des pilotes (Balpa) ont voté à 85% en faveur de ce plan qui prévoit 270 suppressions de postes, des baisses de salaires de 20%, lesquelles doivent être ramenées à 8% dans deux ans, avant un retour au niveau initial à plus long terme.

La compagnie, qui emploie 4.300 pilotes, envisageait initialement le licenciement de 1.255 d'entre eux et de licencier puis réembaucher les autres à des conditions moins favorables.

La filiale du groupe IAG avait prévenu fin avril qu'elle envisageait au total de licencier 12.000 personnes soit un quart de ses effectifs.

"C'est une période incroyablement difficile pour tout le monde chez BritishAirways et nous sommes reconnaissants envers la Balpa et nos équipes pour le travail qu'ils ont accompli pour parvenir à cet accord et sauver des centaines d'emplois", a déclaré un porte-parole de la compagnie.