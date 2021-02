CMA CGM lâche Air Caraïbes et se lance dans le fret aérien en solo

(Crédits : Air Caraïbes – Harold Asencio)

Le groupe maritime renonce à entrer au capital d'Air Caraïbes et French Bee, deux compagnies du Groupe Dubreuil, et préfère se lancer dans le fret aérien en solo en achetant quatre Airbus A330-200 qui seront exploités par Air Belgium, basé à Liège. Pour Air Caraïbes et French Bee, le coup est rude, alors que le marché vers les Antilles, résilient jusqu'en janvier, est aujourd'hui frappé de plein fouet par le durcissement des restrictions de voyage.