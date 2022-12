Colleag mise sur l’ancrage local du covoiturage entre collègues pour se démarquer de Blablacar

Créée en 2020, à Besançon, Colleag s’adresse directement aux employeurs locaux en leur proposant de financer et d’encourager le covoiturage de leurs salariés, et, partant, d'initier le développement d'un réseau local d'entraide d'abord entre collègues d'une même entreprise mais, au-delà, entre résidents d'un même bassin d'emploi, en incluant PME et TPE, pour maximiser la performance d'une logistique des déplacements domicile-travail réagissant au quart de tour aux aléas d'agenda des uns des autres.