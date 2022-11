Contrôle technique des deux-roues motorisés : gêné, le gouvernement tente de rassurer les motards

Le gouvernement va « très probablement » instaurer un contrôle technique pour les deux-roues, conformément à la décision prise lundi par le Conseil d'Etat, mais il devra être « le moins pénalisant possible » pour les motards, a indiqué mardi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune. « Il faudra très probablement mettre en place un contrôle technique », a reconnu le ministre sur France 2.

« Une fois qu'on a dit « potentiellement un contrôle technique », il y a des modalités, tout ça peut être discuté », a-t-il ajouté, annonçant « une concertation dès la fin de semaine » avec les associations de routards et de sécurité routière. La règlementation européenne laisse « une marge de manoeuvre importante » aux gouvernements, a estimé le ministre, évoquant « quelque chose qui soit le moins pénalisant possible ». « Ses modalités, son calendrier, restent à définir », a-t-il noté. « Je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable et proportionné », a-t-il insisté.

Le Conseil d'Etat a réinstauré lundi le contrôle technique pour les deux-roues, dont l'application était prévue début 2023 avant son annulation par le gouvernement, indiquant toutefois que cette mesure pourrait être « échelonnée dans le temps ».