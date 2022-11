Coup dur pour Air France : les PNC déposent un préavis de grève pour les fêtes de fin d'année, l’action s’écroule en Bourse

Les vacances de Noël - du 22 décembre au 2 janvier - seront-elles gâchées par un mouvement social du personnel navigant d'Air France ? Un préavis de grève sur cette période a été déposé par les syndicats UNAC et SNGAF, qui dénoncent l'absence de contrat prolongeant l'accord collectif au-delà de sa période de validité le temps de négociations sociales et qui fustigent un « passage en force pur et simple » par une « note de direction ». « Ce préavis doit servir d'avertissement à notre direction », indique un tract syndical diffusé mardi. « Si cet avertissement n'est pas entendu, seule une mobilisation forte sera en mesure de faire pencher la balance ».

Les deux syndicats estiment « inacceptable » de « se retrouver à la merci d'une direction qui, d'un trait de plume, peut modifier à sa guise tout ce qui touche à notre métier ». Ils demandent une « solution contractuelle temporaire de remplacement de l'accord collectif » du personnel navigant « le temps de la négociation » et « aucune mesure unilatérale », dans une lettre à la direction datée du 14 novembre et publiée sur le site internet des syndicats.

Une prime et des augmentations pour lutter contre l'inflation ont été décidées

Dans la foulée d'autres grands groupes, Air France a décidé mi-septembre de déployer la mise en place d'un éventail de mesures pour protéger ses salariés de l'inflation galopante. Une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat d'un montant de 1.000 euros devait être versée. Une première augmentation de 2 % doit avoir lieu en novembre. A ce titre, les petits salaires bénéficieront d'une augmentation plancher de 130 euros bruts par mois (pour un temps plein). Le deuxième palier de 2,5 % est prévu en février 2023. Enfin la direction d'Air France s'est engagée à valider une augmentation d'au moins 0,5 % lors des NAO prévues à partir de mai 2023. Sollicité par l'AFP, Air France n'a pas réagi mercredi à la menace de mouvement social qui pourrait donc plomber la période des fêtes de fin d'année, cruciale pour le secteur aérien qui se relève lentement de la pandémie de Covid-19.

Par ailleurs, l'action du groupe Air France-KLM chutait de plus de 10% mercredi à la Bourse de Paris après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles en actions pour un montant de 300 millions d'euros.